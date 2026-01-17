Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı - Son Dakika
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
17.01.2026 13:23  Güncelleme: 13:42
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Fırat Nehri'nin batısındaki terör örgütü YPG/SDG unsurlarını çıkarmak için ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrolüne alıp farklı bir yönden de Rakka sınırlarına girdi. Bölgedeki kontrol alanını genişletmeye devam eden birlikler, stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerliyor.

Terör örgütü YPG/SDG örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği açıklanmıştı. Bölgede ilerleyen Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattının güney ucuna farklı bir yönden uzanarak Rakka il sınırlarında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrolü altına aldı.

MESKENE'YE İLERLERKEN ATEŞ AÇILDI

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir'den başlayarak Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelere girdiği bildirildi. Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetti. İlerleyen birlikler Meskene'de de kontrolü ele geçirdi.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

BİRLİKLER TABKA YÖNÜNDE İLERLİYOR

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı son açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi. Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

HALEP'TE 34 KÖYDE KONTROL SAĞLANMIŞTI

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının bugün saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Başkomutanımız RTE 8 13 Yanıtla
  • murat salih başçı murat salih başçı:
    aynı istikrarı golana da bekleriz 19 2 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    otarafa gidecek yürek yok onlarda onlar ancak Türkiye’nin desteği ile Kürtlerin üzerine geliyorlar. 7 4
  • As81855655 As81855655:
    iki askerin karşılığı 200 terörist olmalı.çıkacağız a aldırış etmeden, devam. 13 3 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İki adet TB 52 gönderin bitsin bu iş 8 5 Yanıtla
  • 4kgww84x7r 4kgww84x7r:
    BBC, Reuters,AFP bütün dünya ajansları bu haberi ‘haber etiği’ prensibiyle duyurdu. 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Şam hükümetinin Kürtler lehine attığı adımlara karşılık, Kürt güçleri de Fırat’ın doğusuna çekildi. Yani karşılıklı adımlar atıldı. Burada bu haberi kışkırtıcı bir zafer havasıyla sunuşınuzun ne haber etiği ile ne de insan hayatına saygı ile bağdaşmıyor. Biraz etik olmayı öğrenin , 21. yy’da yaşıyoruz. Ortaçağ kafasını bırakın artık… 8 2 Yanıtla
    57xny45s5n 57xny45s5n:
    çamur medyasından fazla da bişey beklememek lazım. 3 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı - Son Dakika
