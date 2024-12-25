Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü - Son Dakika
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Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü

Suriyeli Muna, kedisi Kiraz\'ı da ülkesine götürdü

SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

25.12.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Türkiye'deki Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Ailesiyle henüz küçük yaşlardayken Türkiye'ye göç eden Muna El Sait (14), 'Kiraz' isimli kedisini de ülkesine götürdü.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın ilk ışıklarıyla araçlarla gelen Suriyeliler, burada kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. Yanlarında getirdikleri yaşam malzemeleri ile işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, dönenler Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor. Çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de yapan jandarma ekipleri, bugün trafik eğitim kitabı dağıttı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sıra bekleyen Suriyelilere, başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri de yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

Ailesiyle henüz küçük yaşlardayken Türkiye'ye göç eden Muna El Sait, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü. Sait, annesi, babası ve kardeşleriyle Şam'a gideceklerini aktararak, "Akrabalarımız bizi Şam'da bekliyor" dedi.

Halat Muhammed (13) ise Suriye'ye gidip babaannesi ve amcalarını göreceği için heyecanlı olduğunu belirterek, arkadaşlarından ayrıldığı için ise üzüldüğünü, onları çok sevdiğini söyledi. Şehit El Salih (19) ise İdlib'e gideceğini bildirerek, "Burada okuyamadım. O nedenle eğitimime İdlib'de devam edip çok sevdiğim hemşirelik mesleğini yapmak ve milletime yardımcı olmak istiyorum. Çok mutluyuz, savaş bitti. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Vatanımı çok özledim. Bizi orada dedem bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cilvegözü, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Güncel, Hatay, Kiraz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü - Son Dakika

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