Suudi Arabistan'dan Çin'e İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Çin'e İşbirliği Vurgusu

Suudi Arabistan\'dan Çin\'e İşbirliği Vurgusu
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Suudi Bakan, Çin'in teknoloji alanındaki ilerlemesini övdü ve işbirliğini genişletmek istediklerini açıkladı.

RİYAD, 31 Ağustos (Xinhua) -- Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha, Çin'in bilim ve teknoloji alanlarında kaydettiği ilerlemenin takdire şayan olduğunu belirterek, Çin ile yaptıkları ortaklıktan gurur duyduklarını ve Çinli teknoloji şirketleriyle işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

Swaha, LEAP 2026 Teknoloji Konferansı öncesinde pazar günü başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında Xinhua muhabirinin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen ay Çin'e ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan bakan, Çin'in özellikle yapay zeka, matematik ve fizik alanlarındaki bilimsel ve teknolojik yeteneklerinden övgüyle bahsetti.

Çin'in temel bilimlere büyük önem verdiğini ve çok sayıda matematikçi ve fizikçi yetiştirdiğini belirten Swaha, bunun da ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki küresel rekabet gücüne katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bakan, küresel medyanın sık sık Çin'in teknoloji alanındaki başarılarına geniş yer vermesinin, ülkenin "bilgi ve teknoloji alanındaki büyük ilerlemesini" yansıttığını dile getirdi.

Swaha, Suudi Arabistan olarak Çin'den çok şey öğrendiklerini, Çin ile ortaklıklarına değer verdiklerini ve Çinli teknoloji şirketleriyle işbirliğini daha da ilerletmek istediklerini ifade etti.

Küresel bir teknoloji etkinliği olan LEAP, 2022 yılından beri her yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleniyor.

31 Ağustos'ta "Yeni Dünyalara Doğru" temasıyla başlayan LEAP 2026, 3 Eylül'de sona erecek. Konferansın beşinci edisyonuna birçok Çinli şirket katılıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Çin'e İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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