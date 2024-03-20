Suudi Arabistan, Gazze'deki UNRWA'ya 40 Milyon Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Gazze'deki UNRWA'ya 40 Milyon Dolarlık Destek Sağlayacak

Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde üstlendiği rolü desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 40 milyon dolar fon sağlayacağını duyurdu. UNRWA, İsrail'in hedefinde olmasına rağmen milyonlarca Filistinliye yardım sağlamaya devam ediyor.

20.03.2024 22:35
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Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde üstlendiği rolü desteklemek için Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 40 milyon dolar fon sağlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, UNRWA'nın Gazze'de acil durum çağrısını desteklemek için bu kuruluş ile 40 milyon dolarlık mali destek anlaşması imzaladı.

Çevrim içi yapılan görüşmede, anlaşma Kraliyet Divanı Danışmanı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezinin Genel Sorumlusu Abdullah bin Abdulaziz er-Rebia ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini arasında imzalandı.

Anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde halkın en savunmasız kesiminden 250 bin 638 Filistinlinin faydasına olacak şekilde bölge halkının gıda güvenliği desteklenecek.

Ayrıca, sayıları 200 bini aşan 20 bin 19 aileye barınma ve gıda harici yardım yapılacak.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, dünyanın çeşitli yerlerindeki 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin 450 kadar UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı almıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmış, Genel Komiser Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini açıklamış, Danimarka da mart ayında planlı yardımını yapacağını bildirmişti.

İsveç ve Kanada'dan 9 Mart'ta ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Gazze'deki UNRWA'ya 40 Milyon Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Gazze'deki UNRWA'ya 40 Milyon Dolarlık Destek Sağlayacak - Son Dakika
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