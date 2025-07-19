Tahliye Edilen Dede Torunlarıyla Ev Arıyor - Son Dakika
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Tahliye Edilen Dede Torunlarıyla Ev Arıyor

Tahliye Edilen Dede Torunlarıyla Ev Arıyor
19.07.2025 09:39
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Antalya'da Mehmet Binicioğlu, imzalamadığı taahhütname yüzünden tahliye edilip ev arıyor.

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile oturduğu evinden imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edilecek. Mahkemenin tahliye kararı verdiği evden çıkacak olan Binicioğlu, bütçesine uygun ev arıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce ev kiraladı. Ev sahibi ile 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından 1000 lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamını sürdüren Binicioğlu'na, kızının ölümünden 1 hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi. Duruşmaya girip çıkan Binicioğlu, tahliye taahhütnamesi imzaladığı söylenince böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyledi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Binicioğlu'nun tahliye davası ertelendi. 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. Geçen ay görülen duruşmada, Binicioğlu'nun evi tahliye etmesine karar verildi. 7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilecek olan Binicioğlu, şimdilerde sokak sokak gezerek yaşayabileceği bir ev arıyor. Ev sahiplerinin istediği kiraları karşılayamayacak durumda olan Binicioğlu, verilen sürede evi tahliye etmek için yardım eli bekliyor.

'SOKAKLARI GEZEREK EV ARIYORUM'

Çaresiz kaldığını söyleyen Binicioğlu, "Son duruşmada tahliye kararı çıktı. Bir süredir ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Her tarafa bakıyorum. Her gün 5-6 saat yürüyerek ev arıyorum. Evden çıkacağız mecbur. 5 senedir aynı evde oturuyoruz torunlarımla. Ev bulamazsak ne yapacağız, eşyalarımızı nereye koyacağız? Sokakları gezerek ev arıyorum. Belki 2-3 kilometre yürüyorum. Gelirimiz toplam 19 bin lira ama 15-20 bin lira altında ev bulamıyoruz" dedi.

'YARDIM İÇİN BİZ DE ÇAĞRIDA BULUNDUK'

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert de "Mehmet amcaya yardımcı olmak için biz de çağrıda bulunduk. Bir iş insanı aileye 72 bin lira destekte bulundu. Ancak aileye tahliye kararı çıktı maalesef. Şu an onlara ev arıyoruz. Bir an önce bir ev bulup, Mehmet amca ve torunlarının huzur içerisinde yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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