Tahran'da Evler Yıkıldı, 100 Aile Etkilendi

17.03.2026 14:51
ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu Tahran'ın Cevadiye Mahallesi'nde birçok ev yıkıldı.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıları sürerken, başkentin güneyindeki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Cevadiye Mahallesi'nde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Saldırılar nedeniyle mahallede 7 ev tamamen yıkılırken, 25 ev ciddi hasar gördü. Yaklaşık 100 ailenin saldırılardan etkilendiği belirtildi.

ABD-İsrail saldırılarında evleri zarar gören İranlılar, yaşadıkları durumu "son derece zor" olarak nitelendirdi.

"Üç patlama sesi duyduk, üçüncüde her şey altüst oldu"

AA muhabirine konuşan 57 yaşındaki Rıza Rahimi, evine füze parçası isabet ettiğini söyledi.

Rahimi, "Saldırılar cuma sabahı saat 9'da meydana geldi. Evimiz iki katlı idi ve benle oğlum alt katta uyuyorduk, kızım ise merdivenin kenarındaydı. Üç patlama sesi duyduk. İlk ikisini sadece her zamanki patlama sesleri olarak düşündük ancak üçüncüde her şey altüst oldu." dedi.

Patlamalar sırasında "ne olduğunu bile anlayamadıklarını" dile getiren Rahimi, "Evimiz harabeye döndü. Ne olduğunu bile anlayamadık. Her taraf yıkıldı. Komşularımız bizi kurtardı. Evimize bir füze parçası isabet etti ve buzdolabına saplandı. Bu füze parçasını bu savaşın anısı olarak saklayacağım." diye konuştu.

"Halkın canı gidiyor, malı gidiyor. Savaş halkı daha fazla etkiliyor"

Cevadiye Mahallesi sakinlerinden Ali Çitgeri, saldırılar sonucunda 7 evin tamamen yıkıldığını, 25 evin ise ciddi derecede hasar aldığını ifade etti.

Çitgeri, "Toplam 100 aile bu saldırılardan etkilendi. Burada bir evde aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastanede yaralı olarak yatıyor." dedi.

Cevadiye Mahallesi'nde yaşayan halkın "çok zarar gördüğünü ve ağır bir durum yaşandığını" vurgulayan Çitgeri, "Biz halk olarak ne olacağını bilmiyoruz ve nasıl olursa olsun savaşın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Halkın canı gidiyor, malı gidiyor. Savaş halkı daha fazla etkiliyor." şeklinde konuştu.

Çitgeri, İsrail'in daha önce "İran halkına zarar vermeyeceğini" söylediğine işaret ederek, "Ancak şu an sadece halk zarar görüyor. Saldırılardan sonra buraya tekrar geldik çünkü halka yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

Cevadiye Mahallesi sakinlerinden olan ancak isim ve görüntü vermek istemeyen bir İranlı ise henüz inşaatı bile tamamlanmamış bir binanın bitişiğindeki binadan ayrıldığını ve yıkılma tehlikesi bulunduğunu belirterek, "Ailelerimizi farklı bölgelere gönderdik burada can güvenliğimiz yok. Sadece biz erkekler burada kaldık ve nasıl olacak, bu zarar nasıl ortadan kalkacak bilemiyoruz." diye konuştu.

Mahallede üç katlı bir binanın bulunduğunu ve burada oturanların çatışmalardan önce binalarını terk ettiğini anlatan söz konusu İranlı, "Yaklaşık 20-25 gündür gitmişlerdi burada yoklardı ancak saldırıdan bir gün önce geri geldiler ve ertesi gün saldırı oldu. Binaları kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama talebi
Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar Satılmayı bekleyen yengecin kaçmaya çalıştığı anlar
AB, Buça’daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı AB, Buça'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Bahçeli: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
15:23
Barış Alper yuvadan uçuyor Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
15:18
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti
Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:35
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
13:29
İşte Tanju Özcan’a yasak aşk dosyasından istenen ceza
İşte Tanju Özcan'a yasak aşk dosyasından istenen ceza
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
