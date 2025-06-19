Tajani'den Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Tajani'den Diplomatik Çözüm Vurgusu

19.06.2025 21:16
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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ABD ve İran'la görüşmelerde gerilimi azaltma ve nükleer silah konusunu görüştü.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile birer telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Tajani-Rubio görüşmesine dair yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Tajani, İsrail ile İran arasındaki çatışmada diplomatik bir çözümü teşvik edecek bir gerilimi azaltma sürecine İtalya'nın bağlılığını yineledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Tajani'nin Dışişleri Bakanı Rubio ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı vurgulanarak, "Rubio, Başkan (ABD Başkanı Donald) Trump tarafından açıklandığı üzere, ABD'nin İranlı muhataplarla doğrudan müzakerelere hazır olduğunu Tajani'ye iletti." denildi.

İki bakanın, Gazze'deki durum ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nı da ele aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tajani, derhal bir ateşkes yapılmasının ve insani yardımların tam olarak yeniden girişine izin verilmesinin aciliyetine dikkati çekti. Rubio, bu değerlendirmeye katıldığını belirtti ve Trump yönetiminin de bu yönde hareket etmeyi hedeflediğini teyit etti. Tajani ve Rubio, ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlatılmasının gerekliliğini görüştüler."

Tajani, İran'ın nükleer silah edinmesine İtalya'nın karşı olduğunu Erakçi'ye iletti

Tajani'nin İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüşmesine ilişkin açıklamada ise "Tajani, İran'ın nükleer silah edinmesine İtalya'nın karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi ve İran-İsrail çatışmalarının sona erdirilmesine yönelik hızlı bir gerilimi azaltma süreci için İtalyan hükümetinin kararlılığını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki İtalyanların yurtlarına geri dönüşünü kolaylaştırmak için Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinden İtalya'nın Verona kentine gelecek bir charter uçuşu organize edildiğini bildirdi.

Bakan Tajani, ayrıca bu konuya dair bugün Taormina kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ülkeleri terk etmeyi planlayan vatandaşlarımızın Tahran ve İsrail'den ayrılmalarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ücretli charter uçuşları düzenliyoruz çünkü bu bir tahliye değil, İran ve İsrail'den ayrılmayı planlayan İtalyanlar için yardım ve koordinasyon. İsrail'de yaklaşık 20 bin İtalyan var, İran'da ise 450 vardı, ancak sanırım şu anda 400 kişi var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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