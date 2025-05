Taksim'de 19 Mayıs Töreni… Nuri Aslan: İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyetin İkinci Yüz Yılını İnşa Etmek İçin Silivri'den Yola Çıktı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, "Bugün 19 Mayıs 1919'un aynısı yaşanıyormuş gibi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyetin ikinci yüz yılını inşa etmek için Silivri'den yola çıktı." dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Bugün ikinci yüzyılda gençler yine mücadelede en öndeler. Bu mücadeleyi gençlerle birlikte vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız. Gazi Mustafa Kemal Ataürk'ün emaneti olan kurumları tekrar alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 106'ıncısı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Törene, 19 Mart operasyonları nedeniyle Silivri'de tutuklu bulunun İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu temsilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katıldı. Resmi tören; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın anıta çelenk koymasıyla sona erdi. Resmi törenin bitiminin ardından, İBB'nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Aslan, İBB çelengini, dakikalarca süren alkışlar altında Atatürk anıtına bıraktı. Üzerinde "Millet büyüktür" ibaresinin yer aldığı CHP çelengi de CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından anıta konuldu.

Törenin ardından açıklama yapan Aslan, "Bugün 19 Mayıs 1919'un aynısı yaşanıyormuş gibi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhuriyetin ikinci yüz yılını inşa etmek için Silivri'den yola çıktı." dedi.

"Erdoğan'a uygulanan hukukun aynısını istiyoruz"

Aslan, adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu şu an Silivri'de bir zindanda tutsak olabilir ama yüce Atatürk'ün söylediği çok güzel bir şey var: 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!' Bütün gücümüzle, halkın iktidarı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın oyuyla seçilmiş Ekrem İmamoğlu şu an tutuklu. Biz Cumhuriyeti kuran bir partiyiz. 1994-1999 yılları arasında sayın Recep Tayyip Erdoğan tutuksuz yargılandı. Bugün Ekrem İmamoğlu aynı iftiralara maruz kaldı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a uygulanan hukuk neyse biz de 19 Mayıs 2025 yılında Ekrem İmamoğlu için aynısının uygulanmasını talep ediyoruz."

"Millet yine fakru zaruret içerisinde"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şu şekilde konuştu:

"Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında yine millet fakru zaruret içerisinde, yine bugün Cumhuriyetin kurumları aşındırılıyor. Yine Cumhuriyetin demokrasisi zedeleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençlere armağan etmişti. Bugün ikinci yüzyılda gençler yine mücadelede en öndeler. Gençler en önde cumhuriyet ve demokrasi mücadelesi veriyorlar. Bu mücadeleyi gençlerle birlikte vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız. Gazi Mustafa Kemal Ataürk'ün emaneti olan kurumları tekrar alacağız."