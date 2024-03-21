Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Mermerciler Sanayi Sitesi'nin temeli törenle atıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri- Malatya kara yolu 20. kilometredeki Başakpınar Mahallesi girişinde düzenlenen törende konuşan Mermerciler Odası Başkanı Halit Suvar, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.
Başkan Yalçın da sanayi sitesinin 212 bin metrekare alandan oluşacağını, 155 bağımsız bölüm ve idare binasının yer alacağını belirtti.
Başakpınar bölgesindeki vatandaşların genelinin mermercilikle uğraştığını aktaran Yalçın, "Bu arada Talas Restorasyon Merkezi'ni Kayseri Üniversitesi ile restorasyon ustası yetiştirmek üzere hizmete açtık. Mermerci esnafı şehrin çok içinde kaldığından rahat bir çalışma ortamına ihtiyaçları vardı. Mehmet Özhaseki bakanımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda tamamlanıp açılışında da birlikte olmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kayseri'nin belediye başkanları yönünden şanslı bir şehir olduğuna dikkati çekti.
Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Başkan Yalçın'a esnafın yanında olduğu için teşekkür etti.
Konuşmaların ardından site inşaatına ilk harç konuldu.
Son Dakika › Güncel › Talas Belediyesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nin Temelini Attı - Son Dakika
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