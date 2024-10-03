Talas Belediyesi Teknofest\'te Öğrencilerinin Başarılarını Sergiledi

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Talas Belediyesi Teknofest'te yerini aldı

ADANA - Teknofest Adana'da Talas Belediyesi stanttı yoğun ilgi gördü.

Kayseri'nin Talas Belediyesi, e-spor ve inovasyon merkezinde bir yıl içerisinde 5 bin öğrenciye robotik kodlama, 3D tanımlama ve projelendirme konusunda kurs verdi. Verilen kurslar neticesinde 6 ayrı kulüple etkinlik ve yarışmalara katılan öğrenciler TEKNOFEST'te yarı finale kadar yükseldi. Bu yıl Adana'da düzenlenen TEKNOFES'te yerini alan Talas Belediyesi, öğrenciler tarafından tasarlanan robot ve oyuncakları sergiledi. Stantta sergilenen ürünler çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Öte yandan Talas Belediye Başkanı Yalçın, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

"Çocuklara güveniyoruz"

Çocukları teknolojinin her alanında desteklediklerini vurgulayan Başkan Yalçın, "Yerli ve milli hava teknolojisi üstünlüğümüzün gösterildiği çok büyük bir alandayız. TEKNOFEST belki de Türkiye değil dünyanın en büyük teknoloji fuarı. Bununla da gurur duyuyorum. Tabi en önemlisi kendi yaptığımız ürünlerle gurur duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılmış hava üstünlüklerimiz bizi gururlandırıyor. Bizde Talas Belediyesi olarak burada bir stant açtık. Kendi yaptığımız ürünlerimizden küçük bir kesit sergiliyoruz. E-spor ve inovasyon merkezimizle bir yıl içerisinde 5 bin öğrenciye robotik kodlama, 3D tanımlama ve projelendirme konusunda öğrencilere kurs verdik. Bunlarla beraber 6 ayrı kulüp olarak buradaki etkinlik ve yarışmalara 56 öğrencimiz katılım sağladı. Yarı finale kadar yükseldik. Biz çocuklarımıza teknolojinin her alanında destekliyoruz. Onlara güveniyoruz" dedi.