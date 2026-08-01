Tanrıkulu\'ndan Yasa Çağrısı

Haber - Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sürece ilişkin "çerçeve yasa"nın muhalefetle müzakere edilerek Meclis'e getirilmesi gerektiğini belirterek, "Örgüt silahlı yöntemden vazgeçti ve kendini feshetti ama siyaset yapma iddiasından vazgeçmedi. Sivil yaşama katılacak olan yurttaşlarımız siyaset yapacaklar. Bu çerçevenin güvence altına alınması gerekir. Sürecin aksamaması için demokratik siyasal yaşamın sürdürüleceği konusunda güvencelerin yasal zeminde verilmesi lazım" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratikleşme konusunda geriye gidiş yaşandığını vurgulayan Tanrıkulu, sürece ilişkin "çerçeve yasanın" muhalefetle paylaşılmadan dar bir teknik ekiple hazırlandığını söyledi. Sürecin yasal güvence altına alınması gerektiğini belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Sürecin bir yasayla sonuçlanması, şiddetin ve silahın bir daha bu topraklarda yöntem olarak kullanılmaması, güven verici bir yasanın parlamentodan geçmesi için çaba içerisinde olacağımızı ifade ettik. Ancak işin doğası gereği yeni partiyle de bir müzakerenin yasa Meclis'e gelmeden önce yapılması gerekliliğini ifade etmek istiyorum. Yasanın çerçevesinin ne olduğunu komisyondan önce görmeliyiz ki önerilerimizi söyleyelim. Yasa teklif muhalefetle müzakere edilerek Meclis'e getirilmelidir. Örgüt silahlı yöntemden vazgeçti ve kendini feshetti ama siyaset yapma iddiasından vazgeçmedi. Sivil yaşama katılacak olan yurttaşlarımız siyaset yapacaklar. Bu çerçevenin güvence altına alınması gerekir. Sürecin aksamaması için demokratik siyasal yaşamın sürdürüleceği konusunda güvencelerin yasal zeminde verilmesi lazım."

"KÜRT MESELESİNDE 3 ANA HEDEFİMİZ VAR"

YENİ Parti'nin 81 ilde, özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki 21 ilde örgütlenme çalışmalarını hızla tamamlayacağını kaydeden Tanrıkulu, partisinin programındaki temel hedefleri şöyle sıraladı:

"Parti programımız şu andaki parti programlarının çok ilerisinde. Kürt meselesinde 3 ana hedefi gösteriyor: Eşit yurttaşlık meselesi, ana dil meselesi ve yerel yönetimler meselesi. Bu üç meseleye sonuçta bir bakış açısı sunan bir parti programımız var. Türkiye'nin Kürt meselesi silahsızlanma boyutunu aşarsa, sonuçta bir demokratikleşme meselesidir. Bu çerçeve konusunda da iddia ediyorum ki parti programımız eşitlik, insan hakları ve adalet meseleleri konusunda Türkiye'deki en ileri çerçeveyi sunuyor."

"MESELE CHP İÇİ BİR MESELE DEĞİL, YARGI ELİYLE DİZAYNDIR"

YENİ Parti'nin kuruluş sürecine değinen ve yaşananların CHP içi bir çekişme olmadığını kaydeden Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Müesses nizama rıza göstermeyen CHP yönetiminin hukuk dışı bir kararla görevinden alınması ve başka bir muhalefetin CHP'nin başına getirilmesi olayıdır. İtirazımız muhalefetin iktidarın istediği biçimde yargı eliyle dizayn edilmesidir.

Diyarbakır'daki demokratik kurumlara, seçilmiş insanlara, yurttaşlarımıza sesleniyorum: Siyasal ve demokratik meşruluğu olmayanlara lütfen selam vermeyin, yüzünüzü çevirin. Bu sivil tutumu burada en üst düzeyde yapmalısınız ki hiç kimse hukuk dışı mahkeme kararlarıyla siyaset yapacağını sanmasın."

"48 SAAT İÇİNDE 180 MİLYON LİRA BAĞIŞ GELDİ"

Meclis'te grupları bulunmasına rağmen yasa gereği Hazine yardımından muaf olacaklarını hatırlatan Tanrıkulu, başlatılan bağış kampanyasının büyük yankı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çarşamba akşamı Genel Başkanımızın çağrısıyla başlatılan bağış kampanyasına sadece 48 saat içerisinde 180 milyondan fazla maddi destek geldi. 70 binden fazla insan bizzat bankalardan kendi bütçelerine göre katkı sundu. Bana dekontunu gönderen bir yurttaşımız aynen şöyle yazmış: 'Sayın vekilim partiye bağış, tuzumuz olsun. Emekliyim, oğlum işsiz.' O duyarlılığı göstermiş. İşte biz bu inançla siyaset yapmaya devam edeceğiz."

"BİR KUŞAĞI KAYBETME EŞİĞİNDEYİZ"

Diyarbakır'ın yaşadığı en büyük sorunlardan birinin uyuşturucu ve çeteler olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, bu durumun salt güvenlik önlemleriyle çözülemeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreç, yasa dışı güçlerin filizlenmesine imkan vermiştir. Uyuşturucu meselesi sadece sokaktaki torbacılara ulaşmakla çözülmez. Yerel yönetimlerin, sivil toplumun, üniversitenin, güvenlik güçlerinin bir arada çalışacağı ve düzenli toplanan yerel bir mekanizmanın kurulması gerekir. Aileler, mahallelerdeki yurttaşlarımız olmadan bu sorunla baş edebilmek mümkün değildir. Gerçekten burada bir kuşağı, bir gençliği kaybetme eşiğindeyiz. Yoksulluğun dip yaptığı, işsizliğin yaygın olduğu bu bölgede çocuklarımızın uyuşturucuya teslim olmaması için ne gerekiyorsa yapmalıyız."