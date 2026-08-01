Tantunicide oturan site yöneticisine silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
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Tantunicide oturan site yöneticisine silahlı saldırıda yaralandı

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Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs, tantunicide oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin’in Mezitli ilçesinde bir sitede yöneticilik yapan A.G., arkadaşlarıyla akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde üzerindeki bir tantunicide oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

KASKLA GELDİ, ATEŞ AÇIP KAÇTI

Kaldırımdan yürüyerek giden kasklı şüpheli biranda silahını çıkarıp A.G.'ye ateş açıp kaçtı. Yaralanan A.G.'ye ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı olayın şüphelisinin yakalanması için polisin çalışma yaptığı bildirildi. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tantunicide oturan site yöneticisine silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

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