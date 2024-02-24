Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje ve 2 dedektör ele geçirildi.

24.02.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki gün önce Kırklareli, Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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