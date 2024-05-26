Tarım İşçisi Çocuklarına Sağlıklı Yaşam İmkanı Sağlanmalı - Son Dakika
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Tarım İşçisi Çocuklarına Sağlıklı Yaşam İmkanı Sağlanmalı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım işçisi çocuklarının tarım ilaçlarına maruz kaldığını belirterek, bu çocukların eğitimi dışında sağlıklı yaşama imkanı sağlanması gerektiğini söyledi. Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için yayınlanan genelgenin uygulanmadığını da eleştirdi. Tarım işçisi çocuklarının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Gürer, ülke genelinde tarım işçilerinin çocuklarına sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

26.05.2024 11:15
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in dinlediği tarım işçisi çocuklarının tarlalarda tarım ilaçlarına maruz kaldığını söyledi. Gürer de "Bu çocukların içinde bulunduğu koşulları dikkate alalım, ülke genelinde tarım işçilerinin çocuklarına sahip çıkılsın. Bu çocukların eğitimi dışında sağlıklı yaşama imkanı sağlansın" dedi.

CHP'li Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, domates dikiminde çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İşçilerden Şanlıurfalı Mehmet Özbay yaşadıkları şartları anlatarak, "Çocuklar olumsuz koşullarda yaşıyor. Kadınlar minibüste doğum yapıyor. Çocuklar tarım ilaçlarına da maruz kalıyor, eğitimleri de aksıyor. Burada çocukların yüzü toprak, ayağında çorap yok, adam gibi ayakkabı yok. Şimdi bunlar bu ellerle yemek yiyor. Bu ellerle yüzlerini elliyorlar. Çoğu tarlada çalışıyor. Olumsuz etkileyecek ilaçlara maruz kalıyorlar" diye konuştu.

"Genelge hayata geçirilmiyor"

Gürer de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından genelge yayınlandığını ancak genelgenin uygulanmadığını belirterek, "Tarım işçisi olarak gelenlerin çocuklarının eğitim sorunları var. Sağlıklı yaşam sorunları var. Yaşadıkları yerde elektrikte, suda, banyoda sıkıntıları var. Bu çocukların da geleceklerinin iyi olması, Cumhurbaşkanının yayınladığı genelge var, onun hayata geçmesiyle ilgili ama o genelge bir türlü hayata geçmiyor. Genelge var, uygulama bu" diye tepki gösterdi.

"Tarım işçilerinin çocuklarına sahip çıkılsın"

Gürer, 5-10 yaş aralığındaki çocukların tarlalarda ve zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mağduriyet yaşayan bu çocuklar geleceğimiz. Bunlar ileride genç olacak, bu ülkeye hizmet edecek Ama çocuklar tarım işçisi olarak çok zor koşullarda, yoklukla, yoksullukla boğuşarak ailelerinin yanında yaşamını sürdürüyorlar. Bunların eğitim alması gerekiyor. Şimdi burada tarlada olmaması gerekiyor ama başka çare yok. Anne baba geldi mi çocuk da tarlaya geliyor. Onun için de bu çocukların içinde bulunduğu koşulları dikkate alalım, ülke genelinde tarım işçilerinin çocuklarına sahip çıkılsın. Bu çocukların eğitimi dışında sağlıklı yaşama imkanı sağlansın. Çocuklarımızın yüzleri topraktan dolayı bu hale gelmiş, yaşadıklarından dolayı bunların sağlıklı yaşam şartlarına eriştirilmesi gerekiyor."

"Kadınlar arabada doğum yapıyor"

Tarım işçisi Mehmet Özbay, doktor ve aile hekiminin gelmediğini belirterek, "Doktor yok. Sadece yeni doğanları arıyorlar, aşınız var diyorlar" şeklinde konuştu. Gürer'in, "Tarlada çocuk doğuyor mu?" sorusu üzerine tarım işçisi Özbay, "Tarlada değil Sayın Vekilim, arabada doğuyor. Geçen gün ben Zengen'e( Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı) gidiyordum, kadının biri minibüste doğurdu. Yapacak bir şey yok. Bu ülkenin gençleri 'Gelecek yıla ne yapalım?' demiyor. 'Gelecek yıla yevmiye ne olur?' diyor. Düşünemiyoruz yani, çocukların haline bak" dedi.

"Başka çareleri yok"

Mehmet Özbay, nisandan ekim ayına kadar, ürünün dikiminden hasadına geçen süreçte tarım işçisi olarak memleketlerinden uzakta çalıştıklarını anlattı. Mehmet Özbay,  "Sayın Vekilim, Şanlıurfa'da hem su parasını veriyoruz hem de elektrik parası. Oradan buraya geldiğimizde de hem su parası veriyoruz hem elektrik parası veriyoruz. Çadırda oturuyoruz. Çektiğimiz bir ampul var. Devlet bize yardımcı olmuyor. Bizim trafonun kablolarını bir gösterseniz, her yerden yırtık. Kablonun yerden uzunluğu bu kadar. Bizim kendi imkanlarımızla sağladığımız saplarla tutuyoruz" diye konuştu.

Gürer de  "Geldikleri yerde eğitim desteği alamıyorlar, yaşam koşulları çok zor, çadırda yaşıyorlar. Ama başka çareleri yok. Büyükler ekmek parası kazanacak. Çocuklar da geleceğe onlarla beraber bu şartlarda hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tarım İşçisi Çocuklarına Sağlıklı Yaşam İmkanı Sağlanmalı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tarım İşçisi Çocuklarına Sağlıklı Yaşam İmkanı Sağlanmalı - Son Dakika

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