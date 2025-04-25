Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli\'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

25.04.2025 16:01
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen tarım alanları ve elma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Işıklı Mahallesi'ndeki elma bahçelerini gezen Gizligider, üreticilerin sorunlarını dinledi, sahadaki ekiplerden bilgi aldı. Emircik Mahallesi'ne de geçen Gizligider, gazetecilere, tüm ekiplerin tespitlerine devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gizligider, "Son yılların en büyük afetini yaşadık." dedi.

Gizligider, zirai donun ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve bakan yardımcılarının sahada olduğunu anlatarak, "34 ilde yoğun olarak yaşadığımız bu don olayıyla ilgili vatandaşın yanında, sizin yanınızdayız. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Bu devlet çok büyük. Dolayısıyla sizi yaşadığınız bu sıkıntıda yalnız bırakacak değiliz." diye konuştu.

???????Zirai dondan sonra geçici ekspertiz sürecinin devam ettiğini hatırlatan Gizligider, ürününün zarar gördüğünü düşünen üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirebileceğini hatırlattı.

Gizligider, yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yani gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşamayacağız. Allah esirgesin kıtlık olmayacak. 'Geçen yıla göre farklı bir noktaya geldik' dedirtmeyeceğiz. Meyve ve tarla sebze grubunda da yine arz sorunu olmayacağını düşünüyoruz. Depolarımızda da ciddi şekilde stoğumuz var. Elbette 'hiç etkilenmeyeceğiz' demek imkansız. Bunun etkilerini en aza beraber indirgeyeceğiz. Denizli'de üzüm ve meyve bahçeleri sıkıntı yaşadığımız noktalar. Denizli'de şu anda bu zirai don meselesinden etkilenme oranı yüzde 31 olarak görünüyor. Yüksek bir oran. En çok etkilenen illerden biri. İnşallah bununla beraber baş edeceğiz. Denizli'de 1161 çiftçimiz sigorta yaptırmış ve 21 bin 712 dekar alan için don teminatı kapsamında sigorta koruması var. Yani bu söylediğim alanla ilgili olarak en azından zararın karşılanması adına içimiz ferah. Yine 715 üreticimiz de 13 bin 746 dekar alan için don hasar ihbarında bulunmuş. Denizli'nin sigortalılık oranı yüzde 17,5. Bunları en kısa sürede ödeyeceğiz. Bu yüce devlet, bu güçlü devlet inşallah sizi yalnız bırakmayacak. "

Gizligider'in temaslarına AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai dondan etkilenen alanları inceledi - Son Dakika

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