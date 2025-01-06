Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

Arnavutköy'de kavga sırasında bir kişi vurulup öldürüldü, diğeri silah kabzasıyla yaralandı.

06.01.2025 16:51
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Arnavutköy'de, tartışma sırasında kendisine engel olmak isteyen arkadaşını silahla vurup öldüren, bir kişiyi de silahının kabzasıyla başından yaralayan şüpheli, Edirne'de gözaltına alındı.

31 Aralık gecesi, Haraççı Mahallesi'nde boş arsada çıkan kavgada Mikail Gümüş'ün silahla vurularak, yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gümüş'ü silahla öldüren, Uğur Tanrıgül'ü ise silahının kabzasıyla yaraladığı belirlenen şüpheli D.K'nin Edirne'ye kaçtığını belirledi.

Yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edilen şüpheli Edirne'de yakalanarak, İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin Sultangazi'de silahla yaralama olayından dolayı arandığı da kaydedildi.

Olay

Haraççı Mahallesi'nde yılbaşı gecesi Mikail Gümüş, D.K, İ.K, F.K, M.K. ve R.A.D. boş arazide Uğur Tanrıgül'le buluşmuştu.

Şüpheli D.K. ile Tanrıgül arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Mikail Gümüş, silahla vurularak, ağır yaralanmıştı.

Şüphelinin silahının kabzasıyla kafasına vurduğu Uğur Tanrıgül ise yaralanırken kavgaya karışan diğer kişiler olay yerinden kaçmıştı.

Mikail Gümüş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, diğer yaralı Tanrıgül'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

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