Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Taşacak Bu Deniz\'de şok ayrılık! Onur Dilber\'den dikkat çeken sözler
18.06.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yeni sezon öncesi projeden çıkarıldığını açıkladı. Ayrılık kararını büyük bir şaşkınlıkla öğrendiğini belirten oyuncu, "TBD seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun, geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!" ifadelerini kullandı.

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından 2Taşacak Bu Deniz'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, tatildeyken sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. 

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Oyuncunun açıklaması, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırırken, Gezep karakterinin hikayesinin nasıl şekilleneceği de merak konusu oldu.

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

"HAK YERİNİ BULSUN"

Onur Dilber, yaptığı paylaşımda severek canlandırdığı Gezep karakterinin yeni sezonda yer almayacağını öğrendiğini belirtti.

"TBD seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun, geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca karakterin izleyiciler tarafından sevildiğini belirterek hikayedeki değişime dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

"ANLAM VEREMEDİM"

Ayrılık kararını büyük bir şaşkınlıkla öğrendiğini ifade eden Dilber şunları söyledi:

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler

GEZEP KARAKTERİNİN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

Onur Dilber'in ayrılığı sonrası dizinin yeni sezonunda Gezep karakterinin hikayesinin nasıl sonlandırılacağı ya da farklı bir oyuncuyla devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin takipçileri ise yeni sezon öncesinde yaşanan bu ayrılığın perde arkasını merak ediyor.

Ünlüler, Magazin, Güncel, Sözler, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi şaşırttı Kerem neredeyse tüm takıma bedel Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel
Mardin’de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
Bursa’da dere içinde erkek cesedi bulundu Bursa'da dere içinde erkek cesedi bulundu
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:37
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü
09:15
Ronaldo’ya bir şok da tribünden Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
Ronaldo'ya bir şok da tribünden! Demokratik Kongolular hiç acımadı bile
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
09:09
Dünya bu sevinci konuşuyor Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi
09:07
Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:54
Ukrayna’da skandal görüntü Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:10:12. #7.12#
SON DAKİKA: Taşacak Bu Deniz'de şok ayrılık! Onur Dilber'den dikkat çeken sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.