Taşcıer: Bağ-Kur'lulara verilen söz tutulmadı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik seçim vaadinin yerine getirilmediğini belirterek, iktidarı eleştirdi. Taşcıer, "Milyonlarca Bağ-Kur'luyu yıllardır umutla bekletip belirsizlik içinde bırakmaya artık son verin" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bağ-Kur'lulara verilen sözün 3 yıldır tutulmadığını ifade ederek, iktidarı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürüleceğini açıkladığını hatırlatan Taşcıer, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu vaadi sahiplenerek düzenlemenin "2026 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde tamamlanacağını" ilan ettiğini kaydetti.

SEÇİM VAADİNİ BAKANA SORDU

Taşcıer, aradan 3 yıl geçmesine rağmen somut bir adım atılmadığına işaret ederek, "4 ay önce Sayın Bakan'a 7 açık soru yönelttim. Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği düzenlemenin ne zaman çıkacağını, kimleri kapsayacağını ve neden geciktiğini açıklamasını istedim. 124 gün sonra tarafıma ulaşan cevap, Bağ-Kur'luların umuduyla dalga geçen bir metinden ibaret. '7 bin 200 gün düzenlemesi ne zaman çıkacak?' diye sorduk. Milyonlarca Bağ-Kur'lunun beklediği takvimi açıklamak yerine SGK'nin emekli aylığı ödediğini ve prim topladığını anlatmayı tercih ettiler. Sanki Bağ-Kur'lular emeklilik düzenlemesini değil de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görev tanımını merak ediyormuş gibi" diye konuştu.

"DÜZENLEMENİN ÇIKACAĞI TARİHİ AÇIKLAYIN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın "çeşitli alternatifler üzerinde detaylı değerlendirme süreci ve çalışmalar devam etmektedir" açıklamasına da değinen Taşcıer, "Bu ifadeden anlıyoruz ki yıl sonuna kadar da bir düzenleme yapılmayacak. Madem böyle bir düzenleme yapılmayacaktı, seçim meydanlarında hangi çalışmaya dayanarak kesin bir vaat olarak açıkladınız? İnsanlardan oy isterken kesin vaatlerde bulunup seçimden sonra yıllarca belirsizlik üretmek, ardından da milletin karşısına kanun maddeleri ve bürokratik ezberlerle çıkmak siyasi dolandırıcılıktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na çağrıda bulunan Taşcıer, "Bu düzenlemeyi çıkaracaksanız tarihini açıklayın. Çıkarmayacaksanız da bunu açık yüreklilikle millete söyleyin. Milyonlarca Bağ-Kur'luyu yıllardır umutla bekletip belirsizlik içinde bırakmaya artık son verin. Çünkü devlet vatandaşına umut satmaz, verdiği sözü tutar" dedi.