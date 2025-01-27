Taşköprü Sarımsağında Erken Ekim Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taşköprü Sarımsağında Erken Ekim Başladı

Taşköprü Sarımsağında Erken Ekim Başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği tarafından tescillenen sarımsağın ekimi, mevsim normallerinin üstündeki hava sıcaklıkları nedeniyle ocak ayının son haftasında erken başlatıldı. 2025 yılı rekolte beklentisi 30 bin ton olarak hedefleniyor.

27.01.2025 20:17  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen sarımsağın ekimine bu yıl erken başlandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının yaşanmamasından dolayı Taşköprü ilçesinde sarımsak ekimi öne çekilerek ocak ayının son haftasında yapılmaya başlandı. Taşköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet İpek, ilçede 2025 yılı sarımsak üretimi rekolte beklentisinin 25 bin dönüm arazide 30 bin ton olmasını hedeflediklerini söyledi. İpek "Taşköprülü üreticilerin sarımsak üretimi Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşılıyor. Kastamonu Taşköprü'de 4 bin aile geçimini sarımsak üretimi yaparak karşılıyor" dedi.

Çetmi köyünde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üreticiliği yapan Şahin Akdağ "Sarımsaklarımızı bu mevsimde hava şartlarına, iklim şartlarına uygun olarak ekimini yapmaya başladık. Allah nasip ederse temmuz ayının 10-15'i arası da hasat dönemini tamamlayacağız. Bu önümüzdeki dönem sulama işlemleri ve çapa işlemleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü Sarımsağında Erken Ekim Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: Taşköprü Sarımsağında Erken Ekim Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.