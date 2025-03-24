Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'ndeki Moral Durumunu Paylaştı - Son Dakika
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Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'ndeki Moral Durumunu Paylaştı

Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'ndeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra sosyal medyada herkesin moralinin yüksek olduğunu belirtti. Kahraman, milletin gücünü ve dayanışmasını vurguladı.

24.03.2025 19:10  Güncelleme: 22:38
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(ANKARA) - Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Ahmet Özer'i ve diğer hükümlüleri gördüğünü, herkesin moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Kahraman, "Türk milleti adına karar verdiğini söyleyen mahkemelerin yanlışına itiraz eden, sandık başlarında ve meydanlarda al bayraklarıyla 'ben bu karara ortak değilim' diyerek gövdesini koyan Türk milletinin gücünü hissediyoruz" dedi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Silivri'den herkese selam. Bugün avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler esnasında yıllardır görüşemediğim, hasret kaldığım meslektaşlarımla, bürokratlarla, İstanbul'a beraber hizmet ettiğim güzel insanlarla yeniden karşılaştım.

Mesleki bilgisiyle Beylikdüzü'nde harikulade belediyecilik yapan Mehmet Murat Çalık başkanımla da, birlikte mesai yapmaktan onur duyduğum, beraber büyüdüğüm dostum Gürkan Akgün'ü de, Şişli'nin ve İstanbul'un muhafızı değerli dostum Emrah Şahan'ı da, birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Fatih Keleş'i de, İstanbul Planlama Ajansı başkanı dostum Buğra Gökçe'yi de, aklı fikri halen Beşiktaş halkında olan Rıza Akpolatı'da, Esenyurt'un seçilmiş başkanı ve değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Ahmet Özer'i de, devlet insanlığını bize yeniden ve yeniden öğreten dostum Mahir Polat'ı da, onlarca güzel insanı ve elbette birlikte yol yürümekten onur duyduğum Ekrem Başkanımızı da görme fırsatım oldu.

"Buradaki kimse bir gün dahi soğuk duvarlar arasında kalmamalı"

İlk elden söylemeliyim ki: Herkesin morali çok iyi. Herkes sımsıkı kenetlenmiş halde. Elbette özgürlükten mahrum kalmanın güzel tarafı yok. Buradaki kimse bir gün dahi soğuk duvarlar arasında kalmamalı. Ancak şunu bilin: Silivri Cezaevi'nden umut fışkırıyor. Tertemiz olmanın ve haklılığın gücü herkesin gözlerinde. Cesaret ve haysiyet sahibi olmanın direnci herkesin yürüyüşünde. Türk milleti adına karar verdiğini söyleyen mahkemelerin yanlışına itiraz eden, sandık başlarında ve meydanlarda al bayraklarıyla 'ben bu karara ortak değilim' diyerek gövdesini koyan Türk milletinin gücünü hissediyoruz.

" Türkiye'nin ve bizlerin umudu siz milletimizsiniz"

Meydanlarda adaleti haykıran, hak mücadelesi veren milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gür sesi Silivri'de yankı buluyor. Bugün akşam yine sizleri izleyeceğiz. Türkiye'nin ve bizlerin umudu siz milletimizsiniz. Duvarları aşan umut ve coşkumla, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ayağınıza taş değmesin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tayfun Kahraman, Silivri Cezaevi'ndeki Moral Durumunu Paylaştı - Son Dakika

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