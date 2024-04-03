Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Küçükçekmece'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş açıldı

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Küçükçekmece'deki bir otele uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir mermi seyir halindeki metrobüse isabet etti ve otelin dış cephesi de hasar gördü. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.