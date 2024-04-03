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Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde bulunuyor. Sarsıntı sonucunda bazı binalar yıkıldı. İkinci bir deprem daha kaydedildi ve tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle elektrik ve internet kesintileri yaşandı. Japonya ve Filipinler de tsunami uyarısı aldı.

03.04.2024 05:17  Güncelleme: 05:19
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.

USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.

Tayvan basını, Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu'nun meydana gelen çöküntüler sonucu ulaşıma kapandığını bildirdi.

1999 yılında Taipei'nin 150 kilometre güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 2 bin 400 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Japonya ve Filipinler

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu.

Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu.

Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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