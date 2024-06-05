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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(ANKARA)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimlerde kayyum tartışmaları yaşandı. Yapılan seçim sonucunda TBB Başkanlığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek TBB başkanlık seçimlerini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri tartışmalar arasında devam ederken Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkanlık Seçimi Divan Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum eleştirisi salonda gerginliğe sebep oldu. Türk yaptığı açıklamada, "varlığımıza tahammül etmiyorlar" ifadeleriyle toplantıda yaşanılanları eleştirdi:

"Bu tahammülsüzlüğün ifadesi. Bizim divanda olmamıza tahammül etmiyorlar. Varlığımıza tahammül etmiyorlar. Orada 7 milyon oy almış bir partinin burada yönetimde olmasına tahammül etmeyen bir anlayış sahip. ve bugün CHP ve DEM ittifakı diye söylüyor. Böyle bir ittifakımız yok. Bizim demokrasi ittifakımızdır. Elbette ki demokrasiden yana tercihimizi ortaya koyacağız. Burada da bu tercihi ortaya koyduk ve birlikte aynı listede yer aldık. Mesele bu kadar basit. Bunun ötesinde tartışılacak fazla bir şey yok. Kürtlerin varlığına tahammül etmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış bugün değil, geçmişten bugüne kadar ötekileştiren düşman hukukunu uygulayan bir anlayışla karşı karşıyayız. İşte bu anlayışın burada yansıması olarak değerlendirmek lazım."

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras AK Parti'ye dengeli bir yönetim teklifi götürdüklerini fakat teklifin kabul edilmediğini belirtti.

"Tabii ki Türkiye Belediyeler Birliği'nin mevzuatı biraz daha farklı. Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği zaten doğal üye olmak zorunda ve bizlerden ciddi buraya paylar kesiliyor. Bizim bütçelerimizden, özellikle merkezi bütçeden bize gelen paylardan kesilen rakamlar önemli rakamlar ve önemli bir bütçe yönetiyor Türkiye Belediyeler Birliği. Ancak son yedi yılda bizim gördüğümüz şu oldu. Yani ben 5 yıldır Bodrum Belediye Başkanıydım. İşte şimdi yeni de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Bu süreçte ve Belediyeler Birliği'yle yaptığımız bütün görüşmeler, iletişim hep boş. Yani hiçbir şey alamadık. Çünkü zaten encümen yapısına baktığınızda 15 encümenin 13'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 tanesi MHP'den. Yani biraz önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir konuşması vardı. Hani adaletli bir yönetim istiyoruz, eşit temsil istiyoruz gibi bir şey söyledi ama biz bunu geçmişte göremedik ve bu dönem de aslına bakarsanız biz kendilerine bir teklifle gittik. Yani hep birlikte oluşturalım. Dengeli yönetim oluşturalım ama Adalet ve Kalkınma Partisi bunu kabul etmedi."

"Sakin bir şekilde seçim sürecine geçildi"

"Ortamı germeye dönük bazı hareketler başlamıştı ilk baştan itibaren. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Hakkari'deki bu kayyum atamasını kınayan bir açıklaması oldu. Ona tepki gösterdiler baştan. Sonra da seçimin bazı süreçlerinde, önergelerde veya faaliyet raporlarında bazı yine itirazlar oldu. Bunlar yüksek sesli itirazlardı kaos görüntüsü oldu. Sonuçta şu anda sakin bir şekilde seçim sürecine geçildi. Şu anda sandıklarda oylar kullanılıyor. Çok kısa bir zaman sonra Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı tabii ki Ekrem İmamoğlu belirlenecek. Encümen belirlenecek ve yönetim belirlenecek."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek AKP'nin kendi listesi ile seçimlere girme kararı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti kendi listesi ile seçime giriyor. Milliyetçi Hareket Parti Genel Kurula katılmadı. Biz listemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'nin belediye başkanlarını hem encümende hem de komisyonlarda bulunmaları noktasında çabamız oldu. Burada tabii sayısal anlamda Türkiye Belediye Birliği'nde yarıdan fazla delegasyonumuz olmasına rağmen aslında biz burada belediyelerin halka hizmet etme noktasında iş birliği yapmasını yerel küçük ya da büyük belediye demeksizin özellikle bu büyükşehir belediyenin başta İstanbul, Ankara olmak üzere bütün büyükşehir belediyelerimizi deneyimlerinden, deneyim aktarma, görüş aktarma, bilgi aktarmayı başarabilmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorduk.

"Herkes görüşünü söyleyecek"

Burada tabii farklı bölgelerden farklı siyasi partilerden ama milletin oyuyla seçilmiş olan belediye başkanları var. Belediye meclis üyeleri var. Onların kendi hassasiyetlerini ifade etmelerini de gayet normal. Demokrasi tam da böyle bir şey, herkes görüşünü söyleyecek. Fikrini söyleyecek. Bu şiddete ve kaba kuvvete başvurulmadığı sürece kongrelerin genel anlayışı içinde bu vardır. Bazen tansiyon yükselir. Hava da sıcak içeride yoğunluktan dolayı biraz nem oranı da yükselmişti. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Bizim Türkiye Belediye Birliği'ne başkan adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Kendisinin büyük bir ekseriyetle bu seçimi kazanarak İstanbul'da beş yılda yapmış olduğu büyük başarılı hizmetleri birlikte görev yapacağı encümen üyesi arkadaşlarla divan üyesi arkadaşlarımızla ve komisyona giren arkadaşlarımızla Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde bir çığır açacağını, buranın bir eğitim, AR-GE, dijital dönüşüm, 21. yüzyıl dünyasıyla rekabet eden belediyeciliği yaygınlaştıracağını, gelir arttırıcı çalışmalar yapacağını umuyorum. Buna inanıyorum."