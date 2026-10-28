TBMM Başkanı Kurtulmuş, 467 oyla kabul edilen yasayı barışa açılan kapı saydı

Haber: Ogün Akkaya - Erva Gün

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Oyunbozanlık yapan kurduğu oyunun altında kalır. Çok açık söylüyorum. Burada bir siyasi hesap peşinde koşan kurduğu hesabın altında kalır. Terör örgütünün bir şekilde sözcülüğünü yapanların ne söylediğinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli olan, bu süreci en başından itibaren dikkatle yürüten TBMM'de siyasi partilerdir, oluşturdukları yol haritasıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'da TBMM Başkanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın 2027 bütçesinin görüşmeleri tamamlandı.

Milletvekillerinin bütçe üzerine değerlendirmelerinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sorulara ve eleştirilere yanıt verdi.

Milletvekili danışmanlarıyla ilgili düzenleme taleplerine değinen Kurtulmuş, bu konunun önceki yıllarda da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme geldiğini, Meclis Başkanlığı bünyesinde hazırlık yapıldığını belirtti. Kurtulmuş, iktidar ve muhalefetin ortak karar alması durumunda Meclis Başkanlığı'nın hazırladığı taslak üzerinden çalışma başlatılabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hiç kimse bir diğer partinin pozisyonunu kollamaksızın burada samimi olarak iktidar ve muhalefet birlikte bir adım atarsa, bizim Meclis Başkanlığı olarak sizlere önerebileceğimiz taslak, bu konuyla ilgili yasa taslağı bu şekildedir. Bunlar geliştirilebilir, üzerinde konuşulabilir. Eğer müştereken bir karar alacaksanız parti grupları olarak ben yarın sabah bunun hemen başlatılması için adım atılmasını isterim. Oy veririm diyemem çünkü biliyorsunuz Meclis Başkanı'nın oyu yok. Ama en azından burada böyle bir çalışmanın yapıldığını ifade etmek isterim."

"SORU ÖNERGELERİNİN VAKTİNDE CEVAPLANMASI İÇİN BAKANLIKLARA ALTI KEZ YAZI GÖNDERDİK"

Milletvekillerinin soru önergelerinin yanıtlanmamasına yönelik eleştirileri de değerlendiren Kurtulmuş, yürütme adına yanıt hazırlama yetkisinin bulunmadığını ancak Meclis adına bakanlıklara başvurduklarını belirtti. Numan Kurtulmuş, "Benim Meclis Başkanı olarak herhangi bir yürütmedeki arkadaşımızın yerine geçerek cevap yazma imkanım yok. Ama şunu yapıyorum Meclis adına, milletvekillerinin soru önergelerinin vaktinde ve yeterli bir müktesebatla cevaplandırılması bakımından göreve geldiğimden bu yana altı kez bütün bakanlıklara bu soruların vaktinde cevaplandırılması için yazımızı yazıyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'na gelen soru önergelerinin reddedilme oranının 28. Dönem'de yüzde 0,82'ye düştüğünü belirterek, "Yani hemen hemen gelen 100 tane soru önergesinden bir tanesi bile asla bize takılmadan bakanlıklara gönderiliyor" dedi.

"MECLİSİN TOPLAM İTİBARINI ZEDELEYECEK ŞEKİLDE GÜNDEME GETİRMEMEK LAZIM"

Numan Kurtulmuş, "TBMM'nin itibarının zayıflatıldığı" şeklindeki değerlendirmeleri eleştirdi.

Meclis'in uluslararası platformlarda saygıyla karşılandığını belirten Kurtulmuş, eleştirilerin yapılabileceğini ancak bunların Meclis'in genel itibarını zedeleyecek bir biçimde gündeme taşınmaması gerektiğini söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarıyla ilgili konuda biraz kendinizi de küçük görmeyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de öyle değersiz bir yermiş gibi görmeyin.

Ben Allah'ın lütfettiği her alanda, her uluslararası platformda, sizleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, bu aziz milleti temsil etmek için önüme çıkan her fırsatta şunu görüyorum, bu benden kaynaklanan bir şey değil, milletimiz gerçekten takdire layık olduğu için, Türkiye Büyük Millet Meclisi saygıya layık olduğu için katıldığımız bütün uluslararası toplantılarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fevkalade yüksek bir saygıyla karşılandığını görüyorum ve bundan da çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu hepimizin ortak başarısıdır.

Türkiye'de her zaman, ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum, bir odak vardır. 'Aman bir şey olsun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını zayıflatalım.' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde içilen çorbadan tutun, yenilen pilavdan tutun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önündeki bir çöpe kadar her şeyi büyüterek Meclis'i itibarsızlaştırmak istediler. Bunun arkasındaki temel neden A partisine ya da B partisine karşı bir tutum değil, Türkiye'de sivil siyasete karşı geliştirilmiş sinsi bir tutumdur. Bu tuzağa da düşmememiz lazım."

Kurtulmuş, iktidar ve muhalefetin farklı fikirlerde olmasının doğal olduğunu belirterek, eleştirilerin Meclis'in itibarını koruyacak bir anlayışla yapılması gerektiğini kaydetti.

"KOMİSYON FEVKALADE BÜYÜK BİR DEĞER ÜRETTİ"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Kurtulmuş, komisyonun yalnızca hazırladığı raporla değil, çalışma yöntemiyle de önem taşıdığını söyledi. Komisyonun 21 toplantısında, siyasi partiler arasında temas ve uzlaşma çabalarının yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, farklı kesimlerden temsilcilerin sürece katkı sunduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bakımından, müzakereci demokrasi bakımından, demokratik standartları yüksek bir Meclis uygulaması bakımından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu fevkalade büyük bir değer üretmiştir. Ben sadece ortaya çıkarılan raporu kastetmiyorum. Ama o komisyonda 21 toplantıda, uzun toplantılarda, şimdi sadece bir toplantı olarak görmeyin, o her bir toplantının oluşumunun arkasında nice perde arkası diplomasi, nice partiler arasında yakın temas var. Arkadaşların birbirlerini ikna etme çabaları var" diye konuştu.

Komisyon raporunun bir bütün ve yol haritası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, raporun terörün çözümüne ilişkin altıncı bölümünün yanı sıra Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesini içeren yedinci bölümünün de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Hem komisyon başkanı olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ve komisyona katkı sunmuş olan bütün siyasi partiler olarak hiç şüphesiz yedinci bölümdeki demokratikleşme adımlarının da gerçekleştirilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

"BU YASA, KAPININ SONUNA KADAR AÇILMASIDIR"

Komisyon raporunun ardından kabul edilen yasanın 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Numan Kurtulmuş, itiraz eden partilerin görüşlerini de saygıyla karşıladığını, bu itirazların Türk demokrasisine katkı sunduğu belirtti. Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Rapor, bir kapının aralanmasıydı. Bu yasanın kabul edilmesi, hele hele Türkiye'deki parlamento tarihinde en büyük ittifakla kabul edilmiş olması ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Bu kapı, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, bütün Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşüne, Allah'ın izniyle de bölgede terörsüz bir bölgeye, istikrarlı bir bölgeye, bütün bölge halklarının Türk'ünün, Kürt'ünün, Arap'ının, Acem'inin, Sünni'sinin, Şii'sinin, Müslüman'ının, gayrimüsliminin huzur içerisinde yaşadığı bir bölgeye açılan, sonuna kadar açılan bir kapıdır. Bu bir fırsattır, bu bir imkandır."

Sürecin siyasi hesaplarla heba edilmemesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra atılan adımların sonuçlarının alınacağını belirterek, "Kim basit siyasal hesaplarla bu imkanı heba ederse, millete karşı ve bütün bölge halklarına karşı sorumlu olur. Terör örgütünün bir şekilde sözcülüğün yapanların ne söylediğinin bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli olan, bu süreci en başından itibaren dikkatle yürüten TBMM'de siyasi partilerdir, oluşturdukları yol haritasıdır" dedi.

"YASANIN İÇİNE ÜÇ TANE ÖNEMLİ SİGORTA KONULDU"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, silah bırakma sürecinin güvence altına alınması için üç mekanizmanın oluşturulduğunu, bunlardan ilkinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan ve çalışmalarına başlayan kurul olduğunu, bu kurulda bakanların ve güvenlik birimlerinin yöneticilerinin yer aldığını kaydetti.

İkinci mekanizmanın, örgütün silahlarını tamamen bıraktığının ve kendisini feshettiğinin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesi, bunun Milli Güvenlik Kurulu kararıyla ilan edilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, üçüncü mekanizmanın ise TBMM bünyesinde oluşturulacak izleme komisyonu olduğunu anlattı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde oluşturulacak bu komisyonda siyasi olarak sürecin takibi, sürecin kontrolü, gerektiğinde ilgili yasaların teklifiyle ilgili çalışmaların yapılması ve hatta yürütmede ortaya çıkacak konuları da yakinen takip ederek onlarla da eşgüdüm içerisinde gerekli önerilerin yapılması sağlanacak. Oyunbozanlık yapan kurduğu oyunun altında kalır. Çok açık söylüyorum. Buradan bir siyasi hesap peşinde koşan kurduğu hesabın altında kalır. Bu, bütün milletimizin, 86 milyonun tamamının yıllardır özlemle beklediği bir şeydir. Kapı açıldı ve bundan sonra kazanan milletimiz, bölgenin halkları olacak. Kaybeden ise terör baronları olacak."

"ARTIK SAVAŞIN EKONOMİSİNİ DEĞİL, BARIŞIN EKONOMİSİNİ KONUŞACAĞIZ"

Türkiye'nin geçmişte de terör sorununu çözmeye yönelik girişimlerde bulunduğunu ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Kurtulmuş, gelinen noktada siyasetin sorumluluk üstlendiğini ve sürecin başarıyla tamamlanması gerektiğini belirtti.

Gabar'da petrol çıkarılması sırasında yaşanan değişimi örnek gösteren Kurtulmuş, geçmişte sivillerin gidemediği bölgede bugün vatandaşların rahatça bulunduğunu ve petrol üretimi yapıldığını anlattı.

Konya'da bir program sırasında karşılaştığı gazinin sözlerini aktaran Kurtulmuş, gençlerin ölmemesi ve annelerin ağlamaması için sürecin başarıya ulaşmasına destek verildiğini bildirdi.

Konuşmasının bu bölümünde, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın kendisine itiraz etmesi üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ben sizi dinledim. Kusura bakmayın. Sabahtan beri dinliyorum haddinizi bilin. Bir tek arkadaşımızın konuşmasına müdahale etmedim, siz de müdahale etmeyin. Sözlerinize dikkat edin" dedi.

Kurtulmuş, "Artık savaşın ekonomisini değil, barışın ekonomisini konuşacağız. Bölgemiz fiilen bu gelişmelerin sonucu olarak büyük bir istikrar içerisinde, ciddi bir ekonomik kalkınmanın içerisinde olacaktır diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından TBMM Başkanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın 2027 bütçesi oylanarak kabul edildi. Bütçe takvimi, 2 Kasım Pazartesi günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı müdürlüklere bağlı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporunun görüşmeleri ile devam edecek.