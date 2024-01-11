TBMM Başkanı Kurtulmuş, muhalefet partilerini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 muhalefet partisinin temsilcilerini kabul etti.

Yargıtay'ın tutuklu milletvekili Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymamasının ardından TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıran siyasi partilerin temsilcileri, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti. Meclis'in olağanüstü toplanması çağrısının reddedilmesini Kurtulmuş ile görüşen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki; CHP, TİP, DEM Parti, Saadet Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi temsilcileri, ardından ortak açıklama yaptı.

CHP'li Günaydın, Meclis'i toplamamanın halkın iradesine karşı çıkmak anlamına geldiğini belirterek, "TBMM'yi temsil edilen 8 siyasi partinin 230 milletvekili adına İYİ Parti'nin de imza atmayıp da toplantıya katılacağını bildirmesi ile 300'e yaklaşan iradesiyle TBMM Başkanlığı'na 5 Ocak 2024 tarihli bir dilekçe sunarak, bu konuya ilişkin TBMM'nin 9 Ocak'ta toplanmasına yönelik bir çağrı yapmıştık. Meclis Başkanlığı, 9 Ocak akşamı saat 18.30'da tarafımıza ulaşan bir yazılı irade ile Meclis'in toplanmasını uygun görmediğini ifade etti. Buna dayanak olarak da Anayasa'nın 93'üncü maddesi ile İçtüzük'ün 7'nci maddesini gösterdi. Tam olarak da Meclis'in toplanmasını gerektirir maddelerin hukuki dayanakları bunlardır. Çünkü her iki düzenleme de TBMM ara verme ya da tatilde iken milletvekili sayısının 5'te 1'inin imzasını taşıyan bir dilekçe ile Meclis'in olağanüstü toplanacağını amir hüküm olarak altına almaktadır. Meclis Başkanı'nın burada bir takdir yetkisi yoktur, bağlı yetkisi vardır. Peki, neye dayanıyorlar? Efendim Meclis fiilen bir ara vermede olmasına karşın bir toplanmama kararıymış bu. Dolayısıyla ara verme ya da tatil kararı değilmiş. Ara verme ve tatil kararı olmadığına göre de İçtüzük'ün 7'nci maddesi uyarınca bir toplanma söz konusu olmazmış. Önce hukuku dolanarak, iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde hukukun genel ilkelerini hiçe sayarak bir kararın oluşmasının son derece yanlış olduğunu ifade edelim. Ayrıca yazılı kuralların ötesinde bu 100 yılı aşmış tarihi bulunan Meclis'in teamülleri vardır" dedi.

'HALKIN İRADESİNE KARŞI ÇIKMA ANLAMINA GELİR'

2 Ocak 2020 tarihinde Mustafa Şentop'un başkanlığında TBMM'nin benzer bir durumda Meclis Başkanlığı çağrısıyla toplandığını vurgulayan Günaydın, "O gün toplanan Meclis'i, bugün toplamamak aslında sadece hukuki düzenlemelere değil; halkın iradesine de karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Bu eğer bir içtihat haline gelirse Türkiye'nin karşılaşabileceği en önemli olaylarda dahi Meclis'in refleksini ve müdahale gücünü önemli ölçüde geriye çeken ve hatta ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüşecektir" diye konuştu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da "Bundan sonraki her türlü hukuksuzluğa karşı birlikteliğimiz korumaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.8 parti, ortak bir bildiri de yayımladı. Bildiride, derin bir demokrasi krizi yaşandığı kaydedilerek, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un tutumuna tepki gösterildi.