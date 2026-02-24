TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor. - Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonu'na Katılan Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Ediyor.

24.02.2026 17:22
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılan siyasi parti gruplarını ziyareti kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde, özellikle altı ve yedinci bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz, yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu’nda yasama faaliyetlerine başlanılacaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonraki süreçte de hepimiz dikkatle süreci takip edeceğiz ve sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul edilmesinin ardından, TBMM'de siyasi parti turuna başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sabah saatlerinde ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Özel, Kurtulmuş'u makamının kapısında karşıladı. Başbaşa olarak yapılan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Kurtlumuş ve Özel, açıklama yaptı.

Numan Kurtulmuş: "Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmayı yüz akıyla tamamlamış olduk"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün komisyona destek veren siyasi partilerin Genel Başkanlarını ziyaret etme kararı aldıklarını, sabah MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi, ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gayet güzel bir görüşme oldu. Öncelikle bir kere daha huzurlarınızda Sayın Genel Başkanı ve CHP'den komisyonda bulunan arkadaşlara, komisyon çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde bu sürecin başından itibaren destek verdiler ve Türkiye demokrasisi bakımından örnek bir çalışmayı yüz akıyla tamamlamış olduk. Bu kadar farklı siyasi kanaatlere sahip olan milletvekili arkadaşlarımız aynı masa etrafında bir araya gelerek neredeyse hiç seslerini birbirine karşı yükseltmeden, meseleleri konuştular, tartıştılar ve Türkiye'nin farklı kesimlerinden çok farklı kanaatlere sahip, siyasi organizasyonlara sahip olan arkadaşlar 137 kişi geldi, bunları dinledik. Sonuçta müzakereler sonucunda, bütün partilerin ortaklaştığı bir rapor ortaya çıkmış oldu. Tabii ki siyasi partilerimiz kendi tutum belgeleri mahiyetinde olan raporlarını da TBMM Başkanlığı'na sundular."

"Bu hep beraber Türkiye demokrasisinin başarısıdır"

Bildiğiniz gibi raporda, raporun ekinde de siyasi partilerin raporları yer almış oldu. Böylece hakikaten dünyaya çatışma çözümleri bakımından örnek olacak bir çalışma ortaya konulmuş oldu. Bir üçüncü göze ihtiyaç duyulmaksızın, başka birisinin moderatörlüğüne ihtiyaç duyulmaksızın TBMM milli iradenin tecelligahı olan, Türkiye demokrasisinin kalbi olan bu kutsal mekanda siyasi partiler, farklı görüşlerle bir araya geldi ve ortak bir metni Türk kamuoyuna sunmuş oldular. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bundan sonra ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde burada özellikle altı ve yedinci bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz, yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanılacaktır.

Ben artık Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını meşgul etmiş olan terör ve şiddet sarmalının geride kalmasını ve Türkiye'nin bir daha asla o günlere dönmemesini temenni ediyorum. Bu çerçevede milletimizin tamamına yakınının vermiş olduğu desteğin siyasi temsilcileri olarak komisyonda büyük destek veren bütün siyasi partilerimize, özellikle CHP'ye, Sayın Genel Başkanı'na ve komisyonda yer alan milletvekili arkadaşlara katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hep beraber Türkiye demokrasisinin başarısıdır. Hep beraber komisyona katkı veren partilerimizin ortak başarısıdır."

Özgür Özel: "Komisyonun Meclis Başkanı güvencesinde yürütülmesinin önemine vurgu yapmıştık"

Görüşmenin ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı olarak bu önemli süreçte komisyona bizzat başkanlık ettiğini belirterek, "İlk toplantıda da söylemiştim, biz bu komisyonun başkanının herhangi bir partiden ya da dönüşümlü olması yerine, Meclis Başkanı tarafından ve onun güvencesinde yürütülmesinin önemine vurgu yapmıştık. Bugün de içeride o süreçte Sayın Kurtulmuş huzurunuzda bize yaptığı teşekkürü içeride yaptığında ben de kendisine bu süreçteki yönetimi ve uzlaşı kültürüne yaptığı liderlik için teşekkür ettim" dedi.

"CHP'nin olmadığı komisyondan korkun"

Komisyona girme evresinde en çok merak edilen konunun, CHP'nin tutumu olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"O gün büyük bir özgüvenle şunu söylemiştik: 'CHP ülkenin kurucu partisidir. CHP bugün ana muhalefet partisidir, son seçimlerin birinci partisidir ve CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korkun. Biz kimseye hesap veremeyeceğimiz, bilhassa şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir işin içinde olmayız. Ama mesele tarihi olarak çok önemlidir ve çözülmelidir.' Bizim siyasi olarak yaşadığımız bütün güçlüklere rağmen zaman zaman süreç içinde, 'Acaba CHP komisyonda devam edecek mi' sorularına hep aynı yanıtı verdik: 'Her şey bir yana Türkiye'de kardeşin kardeşin kanını akıttığı, anaların, Türk'ün, Kürt'ün gözyaşının aktığı bir süreç duracaksa, Türkiye'ye barış gelecekse ve bundan sonra da bunun en büyük katkısı olağanüstü bir kalkınma imkanıyla hem bölgeye hem Türklere hem Kürtlere, Türkiye'de yaşayan herkesin yarınlarına katkı sağlayacaksa, evlatlarımıza, torunlarımıza çatışma, kavga değil, zenginliği, refahı devredebileceksek bu meselenin çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekir' dedik. Bu yaklaşımla sürdü komisyon çalışmaları."

"Altıncı ve yedinci maddelerinin gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir"

Bugün gelinen nokta bir uzlaşı noktasıdır. Bundan sonraki süreçte de hepimiz dikkatle süreci takip edeceğiz ve sonuçlandırılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Şunu ifade edeyim, Sayın Kurtulmuş biraz önce çok kritik bir noktada, önemli bir yaklaşımda bulundu, hatırlatmada bulundu. Raporumuzun altıncı ve yedinci maddelerinin gecikmeden ve birlikte hayata geçirilmesi önemlidir. Altıncı madde malumunuz sorunun çözümüne yönelik yapılacak düzenlemelerdir. Yedinci madde de demokratikleşme adımlarıdır. Raporda da altı çizildiği gibi peşpeşe değil, iç içe bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreç başarıya ulaştığında hem Türkiye terör sorunundan kurtulmuş hem de başta yargı kararlarına, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına, hukukun üstünlüğüne saygılı olmak, tutuksuz yargılamanın esas olması ve raporda yazılan çok önemli demokratikleşme adımlarının atılmış olması önemlidir ve bunların iç içe yapılması, bir an önce yapılacak olması önemlidir. Bu hem ortaklaşılan raporun özüdür, ruhudur, kendidir hem de biraz önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, Sayın Başkan'ın başkanlığında Meclis'in birbirine verdiği güvencedir. Bu güvenceyi takip etmek çok önemlidir ve bu süreç böyle başarıya ulaştığında bunun kaybedeni olmayacak, kazananı Türkiye olacaktır. Türkiye'nin kazandığı bir yerde hep birlikte katkı koymak hepimizin görevidir. Sayın Başkan'ın şahsında, komisyonda görev yapan tüm siyasi partilerin milletvekillerine ve Meclis Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

