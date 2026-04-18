TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan Saldırı Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki iki okulda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin, "Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı." dedi.

Kurtulmuş, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'nda yüz ağartacak bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, bugüne kadar yapılan PAB Genel Kurulu toplantılarından yüzde 35 daha fazla katılımın olduğunu söyledi.

PAB 152. Genel Kurulu'nda 162 delegasyonun yer aldığını kaydeden Kurtulmuş, "Bunların içerisinde 800'e yakın parlamenterin olduğunu söyleyelim. 80'e yakın da parlamento başkanı yer alıyor. Hem genel kurul çalışmaları hem de komisyon çalışmaları, komiteler, farklı gruplarla bu çalışmalar çok yoğun ve etkin bir şekilde devam ediyor. Hatta gece geç vakitlere kadar sürüyor." diye konuştu.

Bu kadar çok ilginin olmasının en temel sebebinin, Türkiye'nin özellikle son yıllarda ortaya koyduğu büyük performans olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve hatta artık bir küresel aktör olduğunu, hemen hemen görüştükleri bütün parlamento başkanlarının "öne çıkan", "dünyanın yıldız gibi parlayan bir ülkesi" şeklinde değerlendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik diplomasisi, Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da her yerde var olan mevcudiyeti, çok aktif bir şekilde diplomasi alanında Türkiye'nin yer alması hatta İstanbul'un birçok uluslararası çatışma çözümlerinin odak noktası, çözümün merkezi gibi olarak görünmesi hiç şüphesiz hem Türkiye'ye hem de özel olarak İstanbul'a ilgiyi artırıyor. Bundan dolayı da gerçekten iftihar ediyoruz. Bizim de çok memnun olduğumuz, bizi de duygulandıran çok değerli ifadelerle karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok büyük kırılmalar, çatışmalar ve türbülanslar yaşadığının altını çizen Kurtulmuş, "Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temasının dönemin şartlarına çok uygun olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin özellikle Asya ülkelerinden toplantıya gelmeyi zorlaştırabileceğiyle ilgili bir ara tereddüt yaşandığını ancak her şeye rağmen büyük bir katılımın olduğunu belirten Kurtulmuş, "Herkes artık şunu görüyor. Dünya sistemi, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın hiçbir kurumu, dünyada barışı, adaleti temin edebilecek, gelecek nesillere umut vadedebilecek bir durumda değil. Kurumlar çökmüş vaziyette, kurallar dağılmış vaziyette, terminoloji yerle bir olmuş vaziyette. Dolayısıyla yeni bir söze, barışı, adaleti, hakkaniyeti esas alan yeni bir çıkışa ihtiyaç var. Bu sözün en önemli sahiplerinden birisi de hiç şüphesiz Türkiye'dir. Türkiye'de bu sözün sahiplerinden birisi olunca ister istemez ilgi fazlasıyla arttı ve böylesine önemli bir noktaya geldi. Bundan dolayı çok memnunuz."

"Amerika'nın hedefleriyle İsrail'in hedefleri birbirinden tamamen farklıdır"

Kurtulmuş, yaptığı ikili görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Körfez ülkeleri çok hassas dengeler üzerinde duruyor. Her birisinin çok ciddi endişeleri var. Sadece bu son savaşla birlikte değil, ondan önceki dönemde de çok ciddi endişeleri var. Biz Körfez ülkelerinden gelen dostlarımıza hep şunu söylüyoruz. 'Bu bölgedeki, Amerika ama özellikle İsrail'in İslam dünyasında çıkarmaya çalıştığı mezhepçi fitneye, aman bu ateşe benzin dökmeyelim. Yani bu bölgedeki halkların birbirinden başka dostu yoktur.' Körfez ülkeleri farklı olabilir, siyasetleri farklı olabilir, ülkelerin yönetimleri farklı olabilir, halkların mezhepleri farklı olabilir ama şu anda ortada olan savaş bir mezhep savaşı değil. İsrail'in mezhep savaşına döndürmeye çalıştığı bir fitnedir. Esas mesele, İsrail'in bölgedeki sınır tanımayan, hukuk tanımayan yayılmacı politikalarıdır, ne yazık ki Amerika'yı da bir şekilde avucunun içerisine almış, istediği gibi oynatmakta oluşudur."

Buna karşı akıllı ve dirayetli bir şekilde durmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye olarak başından itibaren hem Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a yaptığı saldırıları doğru bulmadığımızı, meşru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Hem de bu savaşın Körfez ülkelerine yayılması konusundaki yaklaşımları doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz. Bu anlamda da mutedil olmayı, sorun çözücü ve bu anlamda meseleyi İslam'ın bir iç çatışması haline dönüştürmeyecek bir yaklaşımı esas alıyoruz. Bunları söylediğimizde karşılık bulduğunu da görüyorum." dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında çok uyanık olmamız lazım. Bu savaşla ilgili de yine bütün dostlarımıza özellikle bölgeden ve İslam ülkesinden gelen dostlarımızla konuştuğumuzda şunu da söylüyorum. Açık olan bir başka husus daha var. Burada Amerika'nın hedefleriyle İsrail'in hedefleri birbirinden tamamen farklıdır. Her ne kadar tam bir ittifak içinde görünüyorlarsa da Amerika'nın hedefi İran yönetiminin kabiliyetlerini kısıtlamak, yapabiliyorsa İran'da bir yönetim değişikliğini yapabilmektir ama İsrail'in esas hedefi İran değildir. İsrail'in hedefi Nil'den Fırat'a kadar olan alanda büyük İsrail'i kurmaktır ki bunun içerisine Türkiye'nin toprakları da giriyor. Dolayısıyla eğer İsrail'in problemi İran'la ise niçin daha evvel Gazze'yi bombaladı, yerle bir etti? Niçin Lübnan'ı defalarca bombaladı hala Lübnan'a saldırmalara devam ediyor? Suriye'yi, Yemen'i, Katar'ı niye bombaladı? Bölge ülkelerini niye bombaladı? Bir tek hedefi var İsrail'in 'Artık biz zaten Amerika'yı da bu kadar avucumuzun içerisine almışken nihai adımımızı atalım ve büyük İsrail'i, İsrail Krallığı, Tanrı Krallığı'nı yeniden kuralım ve Davut'un yıldızını yükseltelim.' diyorlar. Hatta kimilerinin (Binyamin) Netanyahu'ya ikinci Davut benzetmesi yapmasının arkasındaki temel nedenlerden birisi de budur. Dolayısıyla bizim en az onlar kadar akıllı olmamız lazım."

Bölgeye, bölgenin tarihine ilişkin onlardan daha çok birikimleri olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Onlar nasıl dağıtmaya, bölmeye, parçalamaya çalışıyorlarsa biz de derlemeye, toparlamaya, bir olmaya, beraber olmaya mecburuz ve bunu sağlamaya mecburuz. Bu fikirleri bütün dostlarımızla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Çok hassas bir dönemden geçildiğini, bütün bölgenin diken üstünde olduğunu, dün Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile görüştüğünü ve Sadık'ın kendisine Pakistan'daki görüşmelerin perde arkasını anlattığını söyleyen Kurtulmuş, "Pakistan'a da tebrik ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Çok hassas, çok ciddi bir diplomasi yürüttüler. Belli bir noktaya geldi ama dikkat ederseniz tam Amerika'yla İran anlaştı derken İsrail anlaşmayı bozmak için Lübnan'a saldırdı ve Lübnan bu anlaşmanın içinde midir, dışında mıdır? tartışmalarını başlatarak aslında kalıcı bir barış istemediğini, bölgede sükunet istemediğini, esas amacının bölgede istikrarsızlık ve çatışma olduğunu bir kere daha ortaya koymuş oldu. Burada İsrail aslında Amerika'dan da yavaş yavaş bir ayrışma sürecinin içerisine giriyor." değerlendirmesini yaptı.

"İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır."

Kurtulmuş, kararlı şekilde durmak gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bütün uluslararası platformlarda bu saldırgan tavrın mutlaka engellenmesi için çabaların ortaya konulması lazım. Katar'ın hazırladığı, bizim de destek verdiğimiz dün de büyük bir oyla kabul edilen metin, inşallah son düzenlemeleri yapılıyor ve yarın genel kurulda nihai oturumda kabul edilerek yayınlanacak. Bu da olursa şöyle güzel bir tarafı var. Uzunca bir süredir IPU'nun genel kurulundan böyle ortak bir metin, ortak bir deklarasyon çıkmıyor.Çünkü üçte iki çoğunluk lazım. Burada da bizim de destek verdiğimiz, Katar'ın da öncülüğünü yaptığı bu diplomatik girişimin başarılı bir şekilde sonuçlanacağı görünüyor. Burada mutedil, makul, bölgedeki bu savaşı istemediğini, yayılmacı politikaları istemediğini, bölgede çatışmanın yayılması için yapılan gayretleri doğru bulmadığını ifade eden, herkesin makul bulduğu bir metin ortaya çıktı."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul deklarasyonu adı verilen, genel kurulun da çalışmalarını özetleyen bir deklarasyonun ortaya konulacağını bildirdi.

Meclisin, ortaya çıkan acil sorunlarla ilgili her zaman kurduğu komisyonlarla ve çalışmalarıyla nasıl çözüm üretebileceğini gösterdiğini dile getiren Kurtulmuş, bu çalışmaların gerekli yasal düzenlemeler yapılarak tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

Kurtulmuş, Şanlıurfa'daki lisede ve Kahramanmaraş'taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin de "Maalesef son karşılaştığımız olay, büyük bir alarmdır aslında. Türkiye'de gençlerimizin, evlatlarımızın geleceğiyle ilgili çok vahim bir noktada olduğumuzu, hepimizin yüzüne büyük bir şamar olarak vuran bir gelişmedir." değerlendirmesini yaptı.

Okul saldırılarında ölen öğretmen ve öğrencilere rahmet dileyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçimizi kanatan büyük bir hüzündür, büyük bir acıdır. Bundan da daha önemlisi, bu hüznümüzü, acımızı yaşarken 'Ne oldu da Türk toplumu, Türk gençleri bu noktaya doğru geliyor? Bunu araştırmak ve bunun tedbirlerini almak zorundayız. Başta sosyal medya kullanımları olmak üzere, gençlerimizin kültürel, ahlaki gelişimlerini yanlış yönde etkileyen dış faktörler başta olmak üzere bunları ortaya koymamız lazım. Buna karşı amasız, fakatsız, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan Meclis'te süratle çok ciddi bir araştırma komisyonu kurulmalı. Onlar da bütün ilgili tarafları dinleyerek, bazıları 'şunu yapalım, bunu yapalım, şu demokratik olur, bu antidemokratik olur.' gibi eleştirilerde bulunabilir ama gençlerimizin ruh sağlığını korumak, psikolojik bütünlüğünü sağlam yapabilmek için, onların toplumsal değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlamak için hangi tedbir alınacaksa, hangi önleyici tedbirler alınacak, hangi özendirici tedbirler alınacaksa bunu mutlaka almamız, gerçekleştirmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza bugün bir münferit olay gibi görünen bu mesele yarın bizi çok daha vahim noktalara sürükleyebilir. Bu tedbir, almak da başta TBMM olmak üzere bütün Türkiye'nin boynunun borcudur."