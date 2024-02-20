TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan\'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kuruluna katılmak üzere 21-23 Şubat'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, "Asya'da Sürdürülebilir Kalkınma için Bölgesel İşbirliğinin Teşvik Edilmesi" temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenecek APA 14'üncü Genel Kuruluna iştirak edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, APA Genel Kuruluna hitap edecek ve Türkiye'nin 2017'den bu yana üstlendiği dönem başkanlığını Azerbaycan'a devredecek.

Kurtulmuş, APA Genel Kurulu kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Aliyev'e tebrik ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Azerbaycan ziyaretinde, 7 Şubat'taki seçimde yeniden seçilen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi de planlanıyor.

Kurtulmuş'un Azerbaycan ziyaretinde, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel güncel konuların ele alınması bekleniyor.

Dönem Başkanlığı Azerbaycan'a devredilecek

TBMM, Kasım 2017'de ev sahipliğini üstlendiği 10. Genel Kuruldan bu yana APA Dönem Başkanlığı görevini yürütüyor.

TBMM'nin ev sahipliğinde 26-29 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen İcra Konseyi Toplantısı'nda 2024-2025 APA Dönem Başkanlığını Azerbaycan'ın devralması kararlaştırılmıştı.

Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde, 20-24 Şubat'ta başkent Bakü'de gerçekleştirilecek APA 14. Genel Kurulunda Türkiye, dönem başkanlığını Azerbaycan'a devredecek.

Genel Kurulda ayrıca, komite toplantıları yapılacak, bazı taslak kararlar ele alınacak.

Türkiye'nin 2000 yılında katıldığı APA'da yer alan 43 ülke parlamentosu, ülkelerin kendi bölgelerinde barış, istikrar, ekonomik konular ile sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğini arttırmak ve bölgesel sorunlara parlamenter boyutta çözümler getirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

APA'da 14 ülke parlamentosu ile 15 uluslararası kuruluş da gözlemci üye olarak yer alırken, "Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi", "Siyasi İşler Daimi Komitesi", "Bütçe ve Planlama Daimi Komitesi", "Sosyal ve Kültürel İşler Daimi Komitesi" çalışmalarını sürdürüyor.