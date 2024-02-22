TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunan Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı. Kurtulmuş, Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade ederken, Matha ise parlamentolar arası dostluk gruplarının daha fazla etkileşim içinde olmasını istediklerini belirtti.

22.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı Wan Muhamad Noor Matha ile görüştü.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel konular ele alındı.

Türkiye ve Tayland arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin ciddi potansiyelinin bulunduğu savunma sanayisinde çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Wan Muhamad Noor Matha ise ikili ilişkilerin geldiği noktadan memnun olduklarını, Türkiye-Tayland arasındaki ticaret hacminin artırılmasını arzu ettiklerini belirterek parlamentolar arası dostluk gruplarının daha fazla etkileşim içinde olmasını istediklerini de dile getirdi.

Görüşmede, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Tayland, Bakü, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:56:05. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tayland Krallığı Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement