TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı\'nın faaliyetlerini değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerine ilişkin, "Eğitim alanındaki başarı aynı zamanda ülkelerin insanlarının zihinlerini ve kalplerini de birbirine yakınlaştıran önemli bir sosyal proje olarak görülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kurduğu Uluslararası Maarif Okullarını ziyaret etti.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'den bilgi alan Kurtulmuş, okuldaki öğrencilerle görüştü, hediyeler verdi.
Kurtulmuş, öğretmenlerle yaptığı sohbette, Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi olarak büyük bir ivme yakalandığını, her alanda büyük işbirliğinin devam ettiğini ve bu işbirliğini daha fazla artırarak eğitim alanında da gelecek nesillere aktarılacak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Maarif Vakfının Türkiye'nin bir markası olarak dünyanın her yerinde yükseldiğini, bunu dünyanın her yerinde müşahede etmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Maarif Vakfı, 52 ülkede hizmet veren, Türkiye'nin önemli bir eğitim kurumu haline geldi. Gittiğimiz ülkelerde Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlarımızın çalışmalarının yanında artık Türkiye'deki üniversitelerden, okullardan mezun olmuş öğrencilerin açtığı derneklerin açılışlarına gidiyoruz. Eğitim alanındaki başarı aynı zamanda ülkelerin insanlarının zihinlerini ve kalplerini de birbirine yakınlaştıran önemli bir sosyal proje olarak görülmelidir. Sizler aslında burada sadece çocukları eğitmiyorsunuz aynı zamanda ülkeler arasındaki dostluk ve kalıcı işbirliği imkanlarını arttırıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim."
Ziyarette, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı'nın faaliyetlerini değerlendirdi - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?