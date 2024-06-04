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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'de ilk olarak HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir adaya geldi.

Yapıcıoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, bu kapsamda çalışmalara destek vereceklerini belirtti. Yapıcıoğlu, "Sayın Meclis Başkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim düşüncemize göre de, Türkiye'nin tamamen yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. 1982 yılından beri Türkiye darbe Anayasası ile yönetilmektedir. Bu Anayasa'da üzerinde 21 kez değişiklik yapıldı. Türkiye'nin ihtiyacı, 22'nci kez değişiklik yapmak değil, tamamen yeni anayasa yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"Atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru değil"

Yapıcıoğlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ise, "Hiç kimse siyasi fikirlerinden dolayı soruşturulmasın, hiçbir siyasi seçilmiş olmanın istediği gibi davranma ya da kanunların dışına çıkma hakkını kendinde görmesin. Herhangi bir kişi suç işledi diye görevden alınırsa atama usulüyle görevlendirme yapılması doğru değil" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Görüşmenin ardından Aksakal, yaptığı açıklamada, anayasada yapılacak değişiklikle gensoru ve güvenoyunun geri getirilmesine ilişkin görüşlerini içeren dosyayı Kurtulmuş'a ilettiklerini bildirdi.

DSP liderinden "kayyuma destek"

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını desteklediklerini ifade eden Aksakal, "Hakkari'deki kayyum meselesi olması gereken olaylardan bir tanesidir. Terörle ilişkisi olan, terörle iltisakı olan ve devletin, halkın imkanlarını kullandırmaya gayret edenler dahil görevde bir an bile tutulmamalıdır" dedi. Aksakal, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Mevcut Anayasa 12 Eylül darbecileri tarafından hazırlanmış ve bu süreçte neredeyse tamamı üzerinde değişiklik yapılmış bir Anayasa'dır. Bu Anayasa'yı yapanlar sivil döneme geçtikleri süreçte yargılanarak rütbeleri dahi sökülmüş, kişilerin yazdığı Anayasa haline geldi. Böyle bir Anayasa'nın kötü ruhunu arındırmamız gerekir. Elbette DSP olarak önemsediğimiz Anayasamızın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesi teklif dahi edilmeyeceği hususunu güvence altına alan ve dördüncü maddesinin kendisinin de bir güvenceye kavuşturulması gerektiğini düşüncesini Meclis Başkanı ile paylaştık."

Numan Kurtulmuş, son olarak Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. YRP olarak bir anayasa taslağı hazırladıklarını belirten Erbakan, yüksek düzeyde mutabakatla bir anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Erbakan'dan "kapsayıcı anayasa" vurgusu

Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak son dönemde bu gündem doğrultusunda bir anayasa taslağı çalışmamız var. Bunun çalışmaları hemen hemen son noktaya geldi. Biz de sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağımızı Yeniden Refah Partisi olarak hazırlamış olduğumuz anayasa taslağımızı kendilerine ileteceğimizi ilettik. Anayasanın bütün milletin anayasası olması gerektiğini ve her kesimin fikrinin, görüşünün alınarak mümkün olan en yüksek düzeyde mutabakatla bu anayasanın yapılmasının faydalı olacağını ifade ettiler."

Fatih Erbakan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin ise, "Van konusunda da parti olarak görüşlerimizi ifade etmiştik. Siyasi İşler Başkanımız bugün Hakkari ile ilgili görüşlerimizi çerçeve olarak ortaya koydu. Böyle bir durum olması halinde bu şahsın adaylığının gerçekleşmemesi gerekir. Burada kendisine aday olma izni verilmemesi, konunun bu noktaya gelmemesi gerekir. Bu yapılmadan veya adaylığına mani görülmeden sonradan seçilip, milletin desteğini aldıktan sonra bu gibi hareketlerin yapılması toplumsal barışa da zarar veriyor, iktidarın kendisine de zarar veriyor. O nedenle bu iş yapılacaksa, baştan gerekli tedbirin alınıp bu durumda olan kimselerin adaylığının gerçekleşmemesi daha doğru bir yoldur" dedi.