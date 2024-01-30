TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düştüğünü açıkladı

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TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm ile ilgili Yargıtay'dan gelen yazıyı TBMM Genel Kurulu'nda okuttu. Yazının okunması ile Atalay'ın milletvekilliği; Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen düştü.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, NTV canlı yayınında; Genel Kurul'un toplanma saati olan 15.00'ten önce, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün bugün ya da bu hafta içinde okunacağını açıklamıştı.

CHP Grubu, konunun kapalı oturumda tartışılması için önerge verdi. Önergede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlali anlamına gelen ve ülkemizin ve demokratik rejimin geleceğini tehdit eden bu gelişmeyi değerlendirmek üzere…" ifadeleri kullanıldı. Grup önerisi okunurken, muhalefet milletvekilleri sıralara vurdu. Bozdağ, CHP Grubu'nun "kapalı oturum" yapılmasına ilişkin önerisini okuttu. Öneri, "kapalı oturum"da reddedildi. Daha sonra tartışmalar, açık oturumda devam etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmaların ardından Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararını okuttu. Milletvekilleri, kürsüyü işgal etti, Başkanlık Divanı'na doğru Anayasa kitapçıklarının fırlatıldığı görüldü.

Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı, Genel Kurul'da okundu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düştü.