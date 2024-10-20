TBMM'de 9. Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de 9. Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri

Bu hafta TBMM'de 9. Yargı Paketi ve 2025 Bütçe Teklifi görüşülecek.

20.10.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi gündeme alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'yle ilgili sunum yapacak.

TBMM'de bütçe maratonu salı günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni sunumuyla başlayacak. Bütçe sunumunun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Bütçe teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler 30 Ekim'de başlayacak ve 31 Ekim'den itibaren de Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri ile devam edecek. Bütçe teklifinin komisyondaki görüşmelerinin 29 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda ise "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Meclis tatile girmeden önce TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklifinde, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmelerine engel getiren düzenleme de yer alıyor.

9'uncu Yargı Paketi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Lübnan Tezkeresi Genel Kurul gündemine gelecek

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmesi de bekleniyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz hafta cuma günü yaptığı açıklamada Lübnan Tezkeresi'nin bu hafta salı ya da çarşamba günü Genel Kurul gündemine geleceğini duyurmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Her yıl tezkerenin süresi uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

Komisyon gündemleri

Kamuoyunda etki ajanlığı düzenlemesi olarak bilinen 23 maddelik Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de 22 Ekim Salı günü saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nun gündemine gelecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, " Türkiye'de Sığınmacı Statüsünde Bulunan Öğrencilerin Okul Durumları, Sorunları ve Bu Sorunların Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar" hakkında sunum yapacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri, 23 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplanacak

"Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu", AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu başkanlığında Çarşamba günü saat 14.00'te "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunu" görüşecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek olan toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri katılacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri siyasi partiler grup toplantılarını yapacak. 12 bebeğin ölümüne sebep olan "yenidoğan çetesi", anayasa değişikliği ve yeniden kamuoyunun gündemine gelen çözüm süreci tartışmaları da bu haftanın ana gündem maddeleri olacak.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de 9. Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de 9. Yargı Paketi ve Bütçe Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.