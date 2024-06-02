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TBMM'de bu hafta kripto varlıklar ve diğer konular görüşülecek

TBMM\'de bu hafta kripto varlıklar ve diğer konular görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Ayrıca, kadın erkek fırsat eşitliği, maden kazası araştırması ve uluslararası anlaşmalar da gündemde olacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

02.06.2024 11:28
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, kripto varlıklara ilişkin 19 maddelik kanun teklifi görüşülecek. Teklifte, kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK'ya yetki verilmesi öngörülüyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda küresel ekonomi, enflasyonla mücadele ve para politikası başlıklarında sunum yapacak.

Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurul'da bu hafta Sermaye Piyasası Kanunu'da Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK'ya yetki verilmesini düzenliyor.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi Arasında Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Yapılan Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, Anagold Madencilik'ten yetkililer dinlenecek. Komisyon, perşembe günü ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Erdem'i ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Sermet Sezigen'i dinleyecek.

Dışişleri Komisyonu da salı günü toplanarak uluslararası anlaşmaları içeren kanun tekliflerini gündemine alacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, salı günü saat 15: 30'da toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, küresel ekonomi, enflasyonla mücadele ve para politikası başlıklarında komisyona sunum yapacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.

Sokak hayvanlarına ilişkin hazırlıkları süren kanun teklifi için AKP grubunun çalışmaları bu hafta devam edecek. CHP, 2019'da kurulan Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi Araştırma Komisyonu'nun 55 maddelik raporunu, kanun teklifi için görüş olarak bildirecek.

Eğitimde şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Merkez Bankası, Fatih Karahan, Maden, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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