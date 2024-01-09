CHP Milletvekili Kayıhan Pala, Meclis\'teki çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerini eleştirdi

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüdeki konuşması sırasında düşmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesi, Meclis'teki çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştı. TBMM İdari Teşkilat Birimlerinde yalnızca 4/D'li çalışan 920 kişi için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirilmiş durumda. AKP tarafından 2012 yılında çıkartılan kanuna göre tüm çalışanların kapsam altına alınması gerekirdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sürekli olarak kamu kurumlarında tüm çalışanları kapsayacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerini ertelediği için Meclis'te görev yapan yaklaşık altı bin kişi çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanamamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından 15 Aralık 2023'te; Meclis'te çalışan sağlığı ve iş güvenliği için alınan tedbirlerle ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 4 Ocak'ta önergeye yanıt verdi.

Pala, şu soruları yöneltmişti:

"TBMM'de kaç işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır? TBMM yerleşkesinde en son risk değerlendirmesi ne zaman yapılmıştır? Risk değerlendirme raporları kimler tarafından hazırlanmıştır? Risk değerlendirmesinde Genel Kurul Salonunda yaşanabilecek olaylar/kazalar konusunda bir değerlendirme yapılmış; hangi önlemler önerilmiştir?

Genel Kurul salonundaki kürsünün çevresine ilişkin, mermer merdivene yakınlık gibi daha önce hangi riskler öngörülmüştür? Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in yere düşmesi sonrasında yaşananlar ile ilgili (milletvekilinin uzun süre salonda kalması, ilgili sağlık personelinin müdahale edememesi, en yakın sağlık kuruluşu yerine uzak bir hastaneye götürülmesi gibi) Başkanlığınız tarafından hazırlanmış bir rapor var mıdır? Bundan sora meydana gelebilecek olay ve kazalara ilişkin Başkanlığınızın nasıl bir eylem planı bulunmaktadır?"

Bekir Bozdağ'ın bu sorulara yanıtları ise şöyle oldu:

"TBMM İdari Teşkilat Birimlerinde (Ankara, İstanbul ve Yalova), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun altıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz mevzuatın öngördüğü sayıda personel, asli görevlerinin yanında ve belirtilen çalışma sürelerine riayet edilmek kaydıyla; sadece 4D'li çalışanlar(920 çalışan) için 1 işyeri hekimi ve 4 iş güvenliği uzmanı (üçü Ankara, biri İstanbul ve Yalova birimleri için) görevlendirilmesi yapılmıştır.

Kocaeli Milletvekili merhum Hasan Bitmez'e ilk müdahale için bir dakika içerisinde Genel Kurul ana Bina İlk Yardım Merkezi içerisindeki acil sağlık ekibi tarafından ulaşılmıştır. Görevli doktor ve ekibi ile hekim milletvekillerimiz tarafından gerekli tıbbi ekipman ve CPR protokolü (endotrakeal entübasyon, adrenalin ve kardiyak mesaj) uygulanarak ilk müdahale gerçekleştirilmiştir. En uygun ve kapsamlı tedavinin yapılabileceği Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı ile iletişime geçilmiş, Kocaeli milletvekili merhum Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılarak gerekli tedavinin yapılması amacıyla hastaneye yatışı sağlanmıştır."

CHP'li Kayıhan Pala, Bozdağ'ın yanıtını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Pala'nın açıklaması şöyle:

"Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kürsüdeki konuşması sırasında düşmesi ve sonrasında hayatını kaybetmesi, Meclis'teki çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanan soru önergesi, çalışan sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine Meclis'te bile tam olarak uyulmadığını açık olarak ortaya koydu.

Verilen yanıta göre TBMM İdari teşkilat Birimlerinde (Ankara, İstanbul ve Yalova) yalnızca 4/D'li çalışan 920 kişi için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları görevlendirilmiş durumda. Oysa AKP tarafından 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre tüm çalışanların kapsam altına alınması gerekirdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sürekli olarak kamu kurumlarında tüm çalışanları kapsayacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmelerini ertelediği için (En son 27/12/2023 tarihli 7491 sayılı Kanun ile 31/12/2024 tarihine ertelendi), Meclis'te görev yapan yaklaşık altı bin kişi çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanamamaktadır.

Merhum Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiği Genel Kurul Salonu ve kürsü çevresiyle ilgili, mevzuatta var olmasına rağmen herhangi bir risk değerlendirmesinin yapılmamış olduğu da verilen yanıttan anlaşılmaktadır.

Daha da vahim olan, böyle bir olayın öngörülmemiş olması ve acil durum planının yapılmamış olmasıdır. Acil durum planı olmayınca, maalesef, olay soru önergesine verilen yanıtta açık olarak yazıldığı gibi 'anlık değerlendirmelerle' yönetilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle ambulansa en yakın olan çıkış kapısı yerine, daha uzak bir çıkış kapısı tercih edilmiş, kalp krizi geçiren hasta en yakın hastane yerine, daha uzak bir hastaneye, üstelik Meclis'te görev yapan uzman hekim tarafından değil, bir milletvekili tarafından verilen kararla nakledilmiştir. Hekim milletvekillerinin bu süreçte acil müdahalede bulunması meslekleri gereğidir, ancak görevli uzmanlar olay yerine geldikten sonra sürecin onlar tarafından yönetilmesi gerekirdi. Meclis'te bile ortaya çıkan çalışan sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliği, kamu kurumlarında görev yapan çalışanların iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunma ile ilgili durumunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. TBMM Başkanlığı ivedi olarak 6331 sayılı kanunu eksiksiz uygulamalı ve kamu kurumlarında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinin ertelenmesinden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Aksi halde, kamu kurumlarında görev yapan çalışanların sağlığı olumsuz etkilenmeye devam edecektir."