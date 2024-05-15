TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikler yayınlayacak, basın açıklamaları düzenlenecek - Son Dakika
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TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikler yayınlayacak, basın açıklamaları düzenlenecek

TBMM\'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikler yayınlayacak, basın açıklamaları düzenlenecek

Bugün TBMM'de Saadet-Gelecek, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. TÜİK ise 'İstatistiklerle Aile - 2023', 'Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart - 2024' ve 'Doğum İstatistikleri- 2023' bültenlerini yayınlayacak. Ayrıca Haber-Sen, TRT görevde yükselme sınavı mağduru basın çalışanları adına basın açıklaması yapacak. Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kırım Türkleri Yardım ve Dayanışma Derneği'nde Kırım Tatarları ile bir araya gelecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapacak. DİSK, KESK ve diğer sendikalar, 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin suç duyurusunda bulunacak. Büro Emekçileri Sendikası ise 'TİS çöktü, söz emekçinin' başlıklı basın açıklaması yapacak. Tiyatro Sanatçısı Ayten Gökçer'in cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katılacak. TBMM'de Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, tavsiye kararlarına olumlu yaklaşan idarelerin temsilcilerini dinleyecek. Türk Kızılay Derneği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda 6 Şubat depremleriyle ilgili sunum yapacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcı Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yapacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Filistinlilerin Büyük Göçü'nün 76. yıl dönümü anma etkinliği düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.

15.05.2024 09:34
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09.15 - 10.30 - 12.00 - TBMM'de Saadet-Gelecek, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, "İstatistiklerle Aile - 2023", "Ücretli Çalışan İstatistikleri Mart -2024" ve  "Doğum İstatistikleri- 2023" bültenlerini yayınlayacak. (ANKARA)

11.00 - Haber-Sen "TRT görevde yükselme sınavı mağduru" basın çalışanları basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk, Kırım Türkleri Yardım ve Dayanışma Derneği'nde Kırım Tatarları ile bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.15 - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin milletvekilleriyle İsrail Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - DİSK ve KESK'in de aralarında bulunduğu sendikalar ile meslek örgütleri, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Büro Emekçileri Sendikası "TİS çöktü, söz emekçinin" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.00 - Tiyatro Sanatçıcı Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, "Tavsiye kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan idarelerin üst düzey temsilcileri" dinlenecek. (ANKARA)

15.00 - Türk Kızılay Derneği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nda 6 Şubat depremleriyle ilgili sunum yapacak. (ANKARA)

15.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcı Suat Kılıç, MYK sonrası basın açıklaması yapacak. (ANKARA)

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek  Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. (ANKARA)

19.00 - Filistinlilerin Büyük Göçü, Nakba'nın 76. yıl dönümünde anma etkinliği yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşecek.(ANKARA)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de grup toplantıları yapılacak, TÜİK istatistikler yayınlayacak, basın açıklamaları düzenlenecek - Son Dakika

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