TBMM\'de Kızılay Kanun Teklifi oylanacak, dijital konaklama teklifi görüşülecek

(TBMM) - TBMM'de bu hafta yoğun mesai devam edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için siyasi parti turunu sürdürecek. Genel Kurul'da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması beklenirken, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dört bakanlığın bütçesi ele alınacak. TBMM'ye geçen hafta sunulan torba kanun teklifi ise komisyonda görüşülecek.

TBMM'de 2027 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sürerken, Genel Kurul'da ve diğer komisyonlarda da bu hafta yoğun mesai devam edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu için geçen hafta siyasi parti gruplarına başlattığı ziyaretlere devam edecek. Kurtulmuş, 17 Kasım Salı günü İYİ Parti grubunda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Kurtulmuş'un YENİ Parti grubunu da ziyaret ederek, Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmesi bekleniyor.

Numan Kurtulmuş, geçen hafta sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya, Selçuk Özdağ, Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Başkanvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

TÜRK KIZILAY KANUN TEKLİFİ OYLANACAK

Genel Kurul'da geçen hafta tüm maddeleri kabul edilen ancak yeter sayı olmadığı için oylanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin oylamaya sunulması bekleniyor. 9 maddelik Türk Kızılay Kanun Teklifi, Türk Kızılay'ın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Genel Kurul'da daha sonra yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyetlerinin denetim altına alınmasına ilişkin Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçilecek.

Teklif, yabancı dijital konaklama platformlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getiriyor. Türkiye'de tüketicilere hizmet sunan yabancı platformların faaliyetleri izin, kayıt ve denetim kapsamına alınacak. Teklifin yasalaşmasıyla Türkiye'den Booking'e erişim sağlanmaya başlanacak.

Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ortamda yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu platformların faaliyet alanlarının belirlenmesi, sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi, bu platformlara Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari yaptırımların düzenlenmesi, Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili kılınması öngörülüyor.

Ayrıca, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gelir yapısının güçlendirilmesi amacıyla yabancı dijital konaklama platformlarının turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi amaçlanıyor. Teklife göre, Booking, Airbnb gibi dijital konaklama sağlayan platformların Türkiye'deki konaklama yerlerine rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak.

İzin belgesi alınabilmesi için Türkiye'de bir temsilci ataması, platformun dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve Türkiye'deki vergi borçlarını ödemesi gerekiyor. Temsilci atamayan platformlara izin belgesi verilmeyecek. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte elektronik ticaret ortamı üzerinden yurt içinde faaliyette bulunan yabancı dijital konaklama platformlarınca, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunlu olacak. Bu yükümlülüğe uymayan veya başvurusu kabul edilmeyenler hakkında Bakanlıktan izin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenler ile izin belgesi iptal edilen veya izin belgesi süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik idari yaptırım hükmü uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DÖRT BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçe tekliflerinin görüşmeleri devam ediyor.

Komisyonu'nda, komisyonda pazartesi günü Sağlık, salı günü İçişleri, çarşamba günü Milli Savunma, perşembe günü Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

KİT Komisyonu'nda kurum ve kuruluşların 2023-2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetlenmesi süreci devam ediyor. Komisyonda çarşamba günü Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu'nun hesapları incelenecek.

GSS PRİM BORÇLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TORBA TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

TBMM'de çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

15 maddelik torba teklifte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılıyor.

Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.

Teklifle, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokuluna alınacak adaylarda aranan niteliklerin ve başvuran adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin temel ilke ve çerçeve belirleniyor.

Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak. Devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenleme, 14 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecek.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ÖĞRENCİ ALIM ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartların kanuni dayanağa kavuşturulması, eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamaların kanunilik ilkesine uygun hale getirilmesi, hukuki belirlilik ve öngörülebilirliğin sağlanması ve idarenin düzenleme yetkisinin anayasal sınırlar içerisinde kullanılmasının temini amaçlanıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yapılan düzenlemeye göre, yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılacak düzenlemeyle, yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisinin yarışmayla yapılması öngörülüyor. Yarışmaya dair kapsam, teknik ve idari şartlar, diğer bilgiler ile yarışmada kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi de dikkate alınarak yarışma şartnamesinde belirtilecek.

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un "Dışarıdan hizmet alımı ve uygulanacak hükümler" başlıklı hükmünde yapılacak düzenleme ile tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye ve devir işlemlerinde görev alan banka ve kişilere, belirli işlemler bakımından hukuki, idari ve mali sorumluluk muafiyeti getirilecek.

FON TASFİYESİNDE YER ALANLARA HUKUKİ, İDARİ VE MALİ KORUMA

Buna göre, Kanun ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile bu süreçlerle bağlantılı tasfiye veya devretme ve devralma işlemlerini yürüten mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ile bunların söz konusu eylem ve işlemleri yürütmekle görevlendirdikleri kişilerin, konusu suç teşkil eden fiilleri hariç olmak kaydıyla, görevleriyle ilgili 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmayacak. Bu hüküm, 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle, kıymetli maden ve petrol rafinerileri, tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretim faaliyetlerinde bulunan kurumlara yönelik kurumlar vergisi düzenlemesi yapılıyor.