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TBMM'de Noterlik Kanunu Tartışmaları

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TBMM Adalet Komisyonu'nda etki ajanlığı düzenlemesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

23.10.2024 15:10
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(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda, "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı 23 maddelik Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı arasında tartışma yaşandı. Bülbül, "Saraydan talimat alan savcı, hakim istemiyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının geleceği bir savcının, hakimin vereceği siyasal karara bağlı olmamalı. Ekrem İmamoğlu gibi yüzlerce vatandaşımız var" dedi. Karslı ise, "Beğenmediğiniz dava sonuçları üzerinden nasıl yargının tarafsızlığını eleştiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti'nin "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. En kıdemli Cumhuriyet savcısının Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapmasına ilişkin düzenlemenin kaldırılıp yerine bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcıvekilinin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek olmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

"Bizim için en büyük endişe yargının siyasallaşmasıdır"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"Bizim için en büyük endişe yargının siyasallaşmasıdır. Yargının siyasallaşması demek; örneğin Akın Gürlek'in bakan yardımcısı sonra ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitmesidir. Bir gerçek var, yargı siyasallaşıyor. Türkiye AİHM verilerine göre, en çok adil yargılanma hakkı ihlali bavşurularının alındığı ülkelerden birisi. En çok emsal karar verilen ülkelerden birisi Türkiye. Hakim savcıların bir bölümü belli siyasi partilerden gelen kişilerdir. Özellikle siyasi davalarda kararlarını saraya bakarak veriyorlar. Bu açık ve nettir. Demirtaş davası, Canan Kaftancıoğlu davası, Enis Berberoğlu davası. Burası parlamento. Doğruyu söylemek benim görevim. Ekrem İmamoğlu davasında hakimi Samsun'a süren ben miyim? Biz burada halkın adalet çığlığını, hukuk devletinin ihlallerini söylemek zorundayız. 14 ve 15. maddelerde Cumhuriyet başsavcıvekillerinin atanmasıyla ilgili yeni bir düzenleme var. Bugüne kadar kıdem esastı, şimdi ise atama. Biz Çağlayan Adliyesi'nde gezici heyet başkanı istemiyoruz. Saraydan talimat alan savcı, hakim istemiyoruz. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının geleceği bir savcının, hakimin vereceği siyasal karara bağlı olmamalı. Ekrem İmamoğlu gibi yüzlerce vatandaşımız var. Bu madde Cumhurbaşkanlığı hukuk sisteminin hukuk tanımaz bir yapının getirildiği maddedir."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise, "Açık ve net olan bir şey yok. İtiraz ediyorum. Genelleme yapıyorsunuz. Yargıyı etkilemeye çalışan asıl sizsiniz. Hakimlerin kararlarını burada sorgulama hakkı buluyorsanız nasıl özgür ve bağımsız yargıdan bahsediyorsunuz? Beğenmediğiniz dava sonuçları üzerinden nasıl yargının tarafsızlığını eleştiriyorsunuz? 'Yargı bağımsız olmalı' diyorsunuz verdikleri kararı yargılıyorsunuz

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise, "İstediğiniz kararı veren hakimi joker hakim olarak kullanıyorsunuz. Öyle müdahale edemezsiniz" dedi.

TBMM\'de Noterlik Kanunu Tartışmaları
Kaynak: ANKA

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