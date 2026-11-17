(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanmasının basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla verdiği grup önerisi görüşüldü. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, kayyum kararının gerekçesinin Sözcü TV'nin yayın içerikleri olduğunu savunarak, "Bu iktidarın hoşuna gitmeyecek şekilde konuşanı, parmak kaldırmadan, iktidardan izin almadan konuşanı susturmak operasyonuymuş aslında" dedi. YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Ne fonmuş arkadaşlar bu, milyarlarca liralık suçunuz, günahınız konuşulmasın, bilinmesin diye Türkiye'de kapatmadık kanal bırakmadınız, susturmadık gazeteci bırakmadınız" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan grup önerisinde, Türkiye'de basın kuruluşlarına yönelik kayyum uygulamalarının basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerinin araştırılması, medya kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik müdahalelerin tespit edilmesi, halkın haber alma hakkının korunması ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi istendi.

Önerinin gerekçesini İYİ Parti Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı açıkladı. Taşcı, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun hukuka aykırı olduğunu belirterek, kayyum kararına gerekçe gösterilen suçlara ilişkin yargılama hükmünün Yargıtay tarafından bozulduğunu söyledi.

TAŞÇI: MESELE SÖZCÜ TV'NİN YAYINLARIYMIŞ

Taşcı, kayyum atamasına ilişkin yapılan açıklamalara işaret ederek, "Neymiş demek ki meselenin terörün finansmanıyla, hesapla kitapla ilgisi yokmuş, ortağınızı itiraf etti. Neymiş mesele? Mesele Sözcü TV'nin yayınlarıymış, yayınların içeriğiymiş" dedi.

Taşcı, şöyle konuştu:

"Bu iktidarın hoşuna gitmeyecek şekilde konuşanı, parmak kaldırmadan, iktidardan izin almadan konuşanı susturmak operasyonuymuş aslında. Bu arada gördünüz değil mi kime bastırdıklarını Sözcü TV'yi? TEM şubeye bastırdılar. Ben Sözcü TV ekranında hiç bugüne kadar terörist konuşturduklarını görmedim ama TRT'de gördüm. TRT'de kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlere mikrofon uzatıldığını gördüm. TRT'de bebek katilinin mesajlarının övüldüğünü, mektuplarının okunduğunu gördüm."

ÇALIŞKAN: TELEVİZYONLARI KAPATMAK ACİZLİKTİR

YENİ YOL Grubu adına Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, televizyonlara yönelik kayyum uygulamalarını ve gazetecilerin tutuklanmasını eleştirdi. Çalışkan, "Televizyonları kapatmak, gazetecileri tutuklamak ancak acizliktir, korkunun egemenliğidir. Ülkemizde her yeni kayyım atandığında, her yeni baskın yapıldığında bilelim ki ülkenin itibarı sıfırlanıyor" dedi.

Basına yönelik baskıların sansürü kurumsallaştırdığını savunan Çalışkan, "Öyle görünüyor ki ülkede muhalif tek bir yayın organı bırakılmayıncaya kadar hepsine tek tek el konulacak" diye konuştu.

Çalışkan, gazetecilerin çeşitli haberleri nedeniyle susturulduğunu öne sürerek, iktidara şu soruyu yöneltti:

"Gerçekten, şu basına yapılan operasyonların talimatını siz mi veriyorsunuz, yoksa size rağmen mi bu operasyonlar yapılıyor?"

DEMİR: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HALKIN HABER ALMA HAKKININ GÜVENCESİDİR

CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Deniz Demir, basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin mesleki haklarını koruyan bir imtiyaz olmadığını, halkın gerçekleri öğrenme, sorgulama ve iktidarı denetleme hakkının anayasal güvencesi olduğunu söyledi.

Demir, Sözcü TV ve internet sitesine kayyum atanmasını eleştirerek, "Medya organlarına kayyum eliyle el konulması bağımsız yargı ilkelerine, mülkiyet hakkına ve evrensel basın özgürlüğü standartlarına vurulmuş bir darbedir" dedi.

Basının susturulduğu bir ülkede halkın haber alma hakkından, şeffaflıktan ve demokratik denetimden söz edilemeyeceğini belirten Demir, CHP olarak İYİ Parti'nin grup önerisini desteklediklerini ifade etti.

FIRAT: ÖZGÜRLÜKLERİ YALNIZCA KENDİMİZ İÇİN SAVUNAMAYIZ

DEM Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye yönelik kayyum kararını eleştirdi. Fırat, Sözcü TV'nin yayın çizgisi ile DEM Parti'nin siyasi düşüncelerinin birçok noktada ayrıştığını ancak bugün yayın kuruluşunun siyasi çizgisinden ziyade basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının savunulması gerektiğini söyledi.

Kayyum uygulamalarının geçmişte de farklı kesimleri etkilediğini belirten Fırat, "Bir başkasının hakkı ihlal edilirken sessiz kalmak kendi hakkımızın güvencesini zayıflatır, zayıflatıyor" diye konuştu.

ÇAKIRÖZER: SÖZCÜ FON KURBANIDIR

YENİ Parti Grubu adına Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanmasını eleştirerek, "Bu sabah halkın haber alma hakkına darbe yapıldı, basın özgürlüğüne darbe yapıldı. Türkiye'nin her evde açık kanalı Sözcü TV'ye ve günde 3 milyon kişinin haber için başvurduğu sozcu.com.tr'ye kayyum atandı" dedi.

Kayyum kararının gerekçesini eleştiren Çakırözer, Sözcü Gazetesi yazarları hakkında geçmişte açılan FETÖ davasında verilen mahkümiyet kararlarının Yargıtay tarafından bozulduğunu ve sanıkların beraat ettiğini hatırlattı.

Çakırözer, "Mesele fon vurgunudur, Sözcü fon kurbanıdır. Yaptığınız soygun, yaptığınız vurgun bilinmesin, konuşulmasın paniğindesiniz" ifadelerini kullandı.

Kayyum atanan Sözcü TV'nin yayın içeriklerine de değinen Çakırözer, kanalda Türkiye gündemine ilişkin haberlerin yer almadığını savunarak, "Bunun adı habercilik değildir, gazetecilik değildir. Bunun adı sansürdür, karartmadır; kayyum düzeninin gerçek yüzü de budur. Ne fonmuş arkadaşlar bu, milyarlarca liralık suçunuz, günahınız konuşulmasın, bilinmesin diye Türkiye'de kapatmadık kanal bırakmadınız, susturmadık gazeteci bırakmadınız" diye konuştu.

KILIÇ: YARGI SÜREÇLERİNE İLİŞKİN PEŞİN KANAAT OLUŞTURULMAMALI

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İYİ Parti'nin grup önerisine karşı yaptığı konuşmada, Sözcü TV ve haber sitesine yönelik kararların basın özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı anlamına gelmeyeceğini savundu.

Bir soruşturmanın varlığının tek başına basın özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı sonucunu doğurmayacağını belirten Kılıç, önerge gerekçesinde yer alan iddiaların kesinleşmiş bulgular gibi kabul edilerek Meclis araştırması yürütülmesinin, henüz sonuçlanmamış bir sürece ilişkin peşin kanaat oluşturma riski taşıdığını söyledi.

Kayyum tedbirinin her olayda aynı gerekçeyle ve aynı kapsamda uygulanan, kendiliğinden basın özgürlüğünü ortadan kaldıran bir işlem olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Kayyum tedbirini de her olayda aynı gerekçeyle ve aynı kapsamda uygulanan, kendiliğinden basın özgürlüğünü ortadan kaldıran bir işlem olarak değerlendirmek yanlış olur; bu tedbirin hukuki dayanağı, amacı, sınırları ve uygulanma biçimi somut olay özelinde incelenmelidir. Elbette hiçbir idari veya adli tedbir gazetecilerin hukuka uygun mesleki faaliyetlerini keyfi biçimde engellemenin aracı haline getirilemez ancak bu hassasiyet yargısal süreçlerin yerine geçecek siyasi bir inceleme yapılmasını da haklı kılmaz. Basın özgürlüğü, yalnızca medya kuruluşlarının mülkiyet ve yönetim yapısıyla ilgili bir başlık değildir."