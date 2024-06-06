TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu görüşülüyor - Son Dakika
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TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu görüşülüyor

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TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülüyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar ve kıdemli binbaşıların özlük haklarının iyileştirilemediğini belirtti.

06.06.2024 01:51  Güncelleme: 02:00
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Başta emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar ile kıdemli binbaşılar olmak üzere, özlük haklarının iyileştirilmesi maalesef bu aşamada mümkün olamamıştır. Ancak emekli muvazzaf personelimizin her türlü övgü, ödül ve desteğe layık olduğu bilinciyle, mesleki tazminatlar hususunun yakın takipçisi olduğumuz bilinmelidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Teklifin tümü üzerinde söz alan DEM Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, "Altyapısı düzenlenmeden bir sisteme geçildi ve bu sisteme biz de kanun yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu metni okurken biraz geriye doğru hafızamızı sararken, geriye doğru gittim: Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Siz önden gidin, hukuk arkanızdan gelsin' demişti. Keşke burada oturuyor olsaydı, Sayın Abdulhamit Gül o dönem Adalet Bakanı idi ve İçişleri Bakanı ile o dönem ciddi bir polemiğe girmişti, polemiğin sonucunda Sayın Abdülhamit Gül koltuğundan olmuştu. Sanırım, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, Sayın Soylu'nun çok haklı olduğu gerçeği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Şimdi, Sayın Abdulhamit Gül'ün o gün söylediği noktadayız biz. Biz diyoruz ki, 'Siz yürüyün, kanunlar arkasından gelsin' bir demokratik hukuk devletine yakışan bir tavır değil; hukuk gider, önden hukuk gider, diğerleri arkasından yürür. Doğru olan işleyiş budur. Sekiz yıldır, özellikle bizim belediyelere kazandığımız bölgede belediyeler kayyum marifetiyle yönetiliyor" dedi.

CHP'li Ceylan: "düzenlemelerde de eksiklikler bulunmakta"

CHP Grubu adına CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan söz alarak şunları söyledi:

"Bu kanun teklifi, yine alelacele hazırlanmış, askeriye için önemli pek çok konunun yer almadığı bir teklif olarak karşımızda. Çok önemli bir eksiklik olarak gördüğümüz askeri sağlık sistemine yine yer verilmemiş mesela... Yine, bir önemli konu, askeri yargı sistemindeki bozulma da bu kanun teklifinde yer almamakta... Bir önemli konu başlığımız da askeri eğitim sistemi. 15 Temmuz sonrası askeri liseler kapatılarak askeri okullara sadece sivil liselerden öğrenci alımına başlanmıştır. Bu kanun teklifinde bütün bu konular yer almazken personel özlük haklarıyla ilgili bazı düzenlemeler görmekteyiz ama bu düzenlemelerde de eksiklikler bulunmakta."

Akar: "Emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar, binbaşıların özlük haklarının iyileştirilmesi mümkün olmadı"

AK Parti grubu adına söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Savunma Komisyonu olarak tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada, Genel Kurul'un huzurunda övünçle ve güvenle belirtmek isterim ki karşılıklı saygı, anlayış, daha da önemlisi güven içinde komisyon çalışmalarımızı komisyon üyesi iktidar, muhalefet mensubu tüm arkadaşlarımızın katkılarıyla çok şükür sorunsuz ve verimli bir şekilde tamamladık.

Şunu da yeri gelmişken ifade etmek isterim ki başta emekli astsubay, kıdemli başçavuşlar ile kıdemli binbaşılar olmak üzere, özlük haklarının iyileştirilmesi maalesef bu aşamada mümkün olamamıştır. Ancak emekli muvazzaf personelimizin her türlü övgü, ödül ve desteğe layık olduğu bilinciyle, mesleki tazminatlar hususunun yakın takipçisi olduğumuz bilinmelidir. Sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay, subay, general, amiral ile sivil işçi ve sivil memurlar ve bunların emeklilerinin imkanlarının iyileştirilmesi için her fırsatta gayret gösterdiğimize de lütfen dikkat buyurun."

Teklifin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda bugün de devam edilecek. Görüşmelerin tamamlanamaması halinde Genel Kurul 7 Haziran Cuma günü de çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu görüşülüyor - Son Dakika

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