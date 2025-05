TBMM'den Gazze için acil çağrı

(ANKARA) - Çocuk Hareketi üyesi bazı milletvekilleri, Gazze'de devam eden saldırıların durdurulması için uluslararası kamuoyuna İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araya gelen Çocuk Hareketi üyesi bazı milletvekilleri, Gazze'de devam eden insanlık dramına dikkat çekerek, uluslararası kamuoyuna İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Milletvekilleri, Gazze'de 1,5 yılı aşkın süredir süren saldırıların artık katliam ve soykırım boyutuna ulaştığını vurguladı. Açıklamada, temel yaşam haklarından yoksun bırakılan 2,3 milyon Gazzeli sivilin özellikle çocukların sistematik açlık, susuzluk ve hastalıklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

TBMM çatısı altında yapılan çağrıda, son günlerde uluslararası alanda yükselen tepkilere dikkat çekilirken, Türkiye'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi. Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krizin altı çizilerek, "Çocuklar siyasetin konusu değil, insanlığın ortak vicdanıdır" mesajı verildi.

"Gazze'de insanlık suçu işleniyor"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Çocuk Hareketi üyelerinin Gazze'deki çocukların yaşadığı duruma ilişkin hazırladığı metni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okudu. Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'yi acımasızca yerle bir eden İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam ve soykırımın üzerinden 1, 5 yıldan fazla zaman geçti. İsrail Ortadoğu'yu kadın, bebek, çocuk, yaşlı, engelli demeden kana buladı. Katliam, sürgün, etnik temizlik, bombalama, işgal, çatışma ve savaş son hız devam ediyor.

İnsanlık suçu işleniyor, ölüme 1,5 yıldır direnen ve her an ölmek riskiyle karşı karşıya olanlar ise sistematik açlık, susuzluk, hastalıklar ve işkencelere maruz kalıyorlar. 7 Ekim 2023'ten bu yana 19.194 çocuk öldürüldü, ama İsrail durmuyor: Daha birkaç saat önce İsrailli eski bir radikal milletvekili şu hastalıklı cümlelerle çocuk katliamını savundu, 'Şu anda Gazze'de süt verdiğiniz her çocuk 15 yıl sonra oğlunuzu katledecek' Bu söylemler asla kabul edilemez korkunç bir durumdur!

"İsrail'in insani yardım ambargosu nedeniyle, 2,3 milyon insan temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılmış durumda"

İsrail'in 2 Mart 2025'ten bu yana sürdürdüğü insani yardım ambargosu nedeniyle, 2,3 milyon insan temel yaşam kaynaklarından yoksun bırakılmış durumda. Dünya Gıda Programı'nın bildirdiğine göre, Gazze'deki gıda stokları tamamen tükendi! Sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesi, 700 bin kişinin yaşamını tehdit ediyor!

Bakın, dünya her ne kadar çok geç olsa da sonunda büyük tepkiler vermeye başladı. Son birkaç gün içerisinde ABD Senatörü Bernie Sanders ise, İsrail'e yapılan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu. AB İsrail ile ortaklık anlaşmalarını askıya alma konusunu açtı. İspanyol Parlamentosu, İsrail'e silah ambargosunu tartıştı bu yöndeki tavsiye kararı mecliste kabul edildi. Trump Orta Doğu ziyaretinden İsrail'i bahanelerle çıkardı. Londra'da İsrail Büyükelçisi çağrılarak uyarıldı ve İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri askıya alındı.

"Gazze için daha fazla sese çıkarmak en büyük arzumuzdur"

Çocuk Hareketi olarak, Gazze'deki çocukların yaşam hakkını savunuyoruz. Çocuk hem bizim meclisimizde hem de bütün dünyada partiler ve siyaset üstü bir konudur ve Gazze halkının geleceği olan Gazzeli çocukların yaşadıkları travma ve trajediler üstüne aç bırakılarak soykırıma uğraması asla kabul edilemez bir durumdur. TBMM uluslararası boyutta çok önemli çalışmalara katkı sağladı, bu açıdan TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyoruz. Yine de siyaseten iktidarın çok daha sert bir tavır takınması, muhalefetin birleşerek Gazze için daha fazla ses çıkarması en büyük arzumuzdur.

Açlık ve hastalıkla mücadele eden bu çocuklar, dünyanın sessizliğine terk edilemez. Uluslararası toplumun, Gazze'ye insani yardımın engelsiz ulaşmasını sağlamak için derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Çocuk Hareketi'nin kurullarında yer alan çocuklarımızın mesajını da iletmek istiyorum:

'Türkiye'deki tüm çocuklar olarak Gazzeli çocukların kurtarılmasını bekliyoruz. Ülkemizin daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz."