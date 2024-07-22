TBMM Dilekçe Komisyonu Üyeleri Eğirdir\'de İncelemelerde Bulundu

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TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri Eğirdir'de incelemelerde bulundu

Isparta'da vatandaşlarla bir araya gelen Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık "Komisyon vatandaşın anlattığı, devletin de dinlediği icraatlar da bulunduğu yerdir"

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşanan çevre sorunları ve Eğirdir Gölü'nde yaşanan su kaybı ve koku problemi için TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri Isparta'da vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık " Türkiye'nin her bir köşesinden, büyük şehrinden, ilçesinden, ilinden, köyünden çok çeşitli konularda komisyonumuza dilekçeler gelmektedir. Komisyon çok önemli bir iletişim köprüsüdür" dedi.

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde yaşanan çevre sorunları ve Eğirdir Gölü'nde yaşanan su kaybı ve koku problemi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Başkan vekili Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Komisyon üyeleri İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ile Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan Eğirdir'e gelerek incelemelerde bulundular. Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesinde bulunan kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen heyet, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediler. Toplantıya; Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, Ak Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, ve Yeşilada Mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda Yeşilada Mahallesi'nin "sit alanı", "içme suyu havzası" olması "kıyı kanununa" tabi bulunması nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların sıkıntıları dinlendi.

"Yeşilada'nın en önemli problemlerinden birisi imar sorunu"

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş Yeşilada'nın en önemli problemlerinden birisi imar sorununun yerinde incelemek için gelen heyete teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Geçmişten beri yaşanan bir problem sorun. Uzun yıllardır da çözülmek üzere çalışılıyor ve bu kapsamda tabii vatandaşlarımızın da hem idareye valiliğimize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüze hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na başvuruları var. Bu başvurular da temel konu burada yapılacak binalarla ilgili tadilat veya yeniden yapım konusunun çözülebilmesi için yardımcı olunması bu kapsamda da Türkiye Büyük Millet Meclisi dilekçe komisyonumuz sayın başkan başkanlığında milletvekillerimizle katılımıyla bugün konuyu yerinde incelemek üzere geldi. Burada mahalle sakinlerimiz var hem onların sorularına cevap verebilmek hem de konuya ilişkin alınan mesafeyi yaşanan süreci iyi bir şekilde anlatmak amacıyla buraya geldik. Bu çözüm odaklı yönetimin bilgileri göstergesidir. Çünkü burada yaşayan insanlarla birlikte sorunu çözmemiz lazım. Yarın bu koruma amaçlı imar planı çalışmaları nihayete erdiğinde nihai olarak çözüm bulunmuş olunur. Yeşilada Mahallemizde altyapı noksanlıkları var. Doğal gaz getirilmesi problemi var çünkü koruma amaçlı İmar planı henüz devreye girmediği için bu konuda yaşanan süreci ve alınan mesafeyi Çevre Şehircilik iklim değişikliği müdürümüz de sizlere açıklamada bulunacak Bu mesele çözüme bağlanınca da buradaki yaşam daha çok rahatlayacak ve burada ikamet eden vatandaşlarımız daha refah huzura kavuşmuş olacak" dedi."

"Komisyon vatandaşın anlattığı, devletin de dinlediği ve ona göre de icratlarda bulunduğu yerdir"

Toplantıda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık ise komisyona gelen bir dilekçe ile ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Eğirdir'e geldiklerini belirtti. Karamık "Dilekçe komisyonu meclisin en eski komisyonlarından biridir ve denetim yetkisi olan iki komisyondan biridir. Diğeri de İnsan Hakları Komisyonudur. Komisyonumuzun bilirkişi atama, denetim isteme, yerinde inceleme, alt komisyon kurma gibi oldukça geniş kapsamlı yetkileri vardır. Türkiye'nin her bir köşesinden, büyük şehrinden, ilçesinden, ilinden, köyünden çok çeşitli konularda komisyonumuza dilekçeler gelmektedir. Dilekçe Komisyonu Türkiye'de yaklaşık 15 hak arama kurumundan biridir ve katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Komisyon mecliste ne iş yapar diye soranlar oluyor. Ben bunu; vatandaşın anlattığı, devletin de dinlediği ve ona göre de icraatlar da bulunduğu yerdir, devletin konuşan dilidir, dinleyen kulağıdır, bu anlamda çok önemli bir iletişim köprüsüdür, devletin vatandaşıyla iletişim kurduğu ve iletişim kanalında objektif tarafsız katılımcı bir şekilde gerçekleştirildiği bir güzide kurumdur" şeklinde konuştu.

Toplantıda vatandaşı bilgilendiren Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca ise "Bulunduğumuz Yeşilada ile ilgili sizlerin hassasiyetini bizlerde aynı şekilde yaşayarak bu süreci kendi görev alanımız içerisinde yürütüyoruz. Bulunduğumuz alan bizim bakanlığımızın 2020 yılında ki düzenlemesiyle sürdürülebilir sit alanı statüsünde. Koruma amaçlı imar planı tabiat varlıkları yönüyle yürüyen bir süreç aynı zamanda burada sekiz tane de kültür varlığımız var. Eğirdir Gölü'nü de düşünürsek çok özellikli, nitelikli bir yerdeyiz. Bu komuma planı olmaksızın öncesinde ilke kararlarımız var. İlke kararlarımız binalarımıza bir kısım tadilat imkanı veriyor ancak koruma amaçlı imar çalışması daha önce de başlanmış geldiğimiz noktada bulunduğumuz alanın jeoteknik raporu hazırlanarak bakanlığımıza sunuldu şuan da incelemesi devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara söz verilen toplantıda imar sorunları Eğirdir Gölü su kaybı sorunları konuşuldu. Vatandaşlar heyete Eğirdir'de yaşanan sıkıntılara bir an önce çözüm bulunmasını gerektiğini iletti.

Yeşilada'da yaşayan vatandaşların sıkıntılarını not alan heyet bir an önce çözüme kavuşturacaklarını belirterek incelemelerde bulunmak üzere tekne ile Eğirdir Gölü'ne açıldı.