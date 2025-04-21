TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ve heyeti Moskova'da temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun üst ve alt kanadında görüşmeler yaptı.

Oktay ile birlikte TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu.

Heyette Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de yer aldı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ve beraberindeki heyet ile bir araya gelen Oktay, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın yüzyıllara dayanan komşuluk ilişkileri olduğunu belirtti.

İki ülke arasında son derece sıkı bağların, yakın ilişkilerin ve akrabalıkların olduğunu kaydeden Oktay, iki devlet arasında üzerinde anlaşmaya varılan olduğu kadar anlaşmaya varılamayan konular da olduğunu hatırlattı.

Oktay, "Farklı fikirlerde olsak bile Rusya ile aslında bütün dünyaya örnek teşkil edebilecek, diğer ülkelerle görüşürken örnek olarak sunduğumuz çok güçlü bir iletişim kanalımız, güçlü bir dostluk bağımız var. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bölge barışı ve istikrarı açısından önemine dikkati çeken Oktay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki sıkı işbirliği aslında Türkiye ve Rusya ilişkilerini güçlendirmekle kalmıyor, bölge barışına, hatta dünya barışına ve istikrarına katkı sağlıyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve iki devlet başkanı arasındaki liderlik diplomasinin pek çok ülkeye örnek teşkil edebilecek durumda olduğunu vurgulayan Oktay, bu ilişkilerin parlamenter diplomasi kanadıyla desteklenmesinin de son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Senatör Karasin ise Türkiye ile Rusya arasında siyasi anlamda derin bir diyaloğun bulunduğunu kaydederek, Türk milletvekilleri ile görüşmenin bu çerçevede anlamlı olduğunu aktardı.

Putin ve Erdoğan'ın da sürekli iletişim halinde olduğunu hatırlatan Karasin, parlamentolar arası görüşmenin de oldukça aktif olduğuna dikkati çekti. Karasin, "İki ülke arasındaki bizim ilişkilerimiz aktif ve olumlu bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Daha sonra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay ve beraberindeki heyet, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda görüşmeler yaptı.

Heyet burada, Devlet Duması Rusya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Otari Arşba, Duma Uluslararası İşler Komitesi Üyesi Zelimhan Mutsoyev, milletvekilleri Ruslan Gajiyev ve Dmitriy Pçelyakov ile bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda iki ülke parlamentolar arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti, Duma Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki milletvekili heyeti ile de görüştü. Slutskiy ile birlikte komite üyesi Mariya Butina, Zelimhan Mutsoyev ve milletvekili Valeriy Levitskiy de görüşmede hazır bulundu.

Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, komisyon olarak doğrudan veya uzaktan toplantılar yapılmasının faydalı olacağını belirterek, birçok konuyu bu şekilde milletvekilleri olarak detaylıca müzakere edebileceklerini kaydetti.

Oktay, "Böylece mevcut potansiyel işbirliklerini görüşebilir, bu anlamda yeni alanlar, yeni iletişim kanalları açabiliriz, yeni fırsatlar oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.

Ayrıca Oktay ve beraberindeki milletvekili heyeti, Rusya'daki Türk iş dünyasının sorunlarını dinlemek üzere Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.