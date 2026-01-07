Sahte gübre iddiası TBMM'de gündem oldu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, faklı gübre örneklerini Ankara'da bir laboratuvara gönderdiğini ve çıkan sonuçta pek çok fabrikanın sahte gübre ürettiğinin ortaya çıktığını söyledi. Gübre fiyatlarının son 5 yılda 10 kat arttığını ve bunun nedeninin AK Parti'nin özelleştirme politikası olduğunu belirten Çömez, "Köylüyü, çiftçiyi mahvettiniz. Sizin vazifeniz köylüyü, çiftçiyi korumak değil mi? Raporlar elimde, suç duyurusunda bulunacağım" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise Çömez'in sahte gübreye ilişkin sunduğu belgelerin takipçisi olacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekmen: "AK Parti tarihe milletvekili transferinden çok yarattığı servet transferi ile geçecektir"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, sanal bahis ve kumar sorununa ilişkin, "Sanal bahis ve kumar denildiğinde birçok kişinin aklına yasadışı kumar ve bahis geliyor ama Türkiye'de insanların yurtdışına kumar için gitmesine gerek kalmayacak şekilde yasal kumar ve bahis seçenekleri yüzlerce adete ulaştı. Bunlar bizzat iktidar eliyle, bizzat AK Parti döneminde yaşanmıştır. Bu kadar büyük değerler savunusu yapan bir parti ve bunların taşıyıcı rolü iddiasında bulunan Sayın Cumhurbaşkanının döneminde tıpkı ailedeki çöküş gibi, uyuşturucudaki yaygınlık gibi sanal bahis ve kumarın da bu hale gelmesi izahı kabil olmayan bir durumdur. Bunun engellenebilecekken engellenmiyor oluşu da bu toplumsal çürüme ve çöküşün birilerini zengin etmek ve birilerine servet transfer etmek için göz yumulduğunu göstermektedir. AK Parti tarihe milletvekili transferinden çok yarattığı servet transferi ile geçecektir" dedi.

Çömez: "Avrupa'da 14- 15 dolar olan et Türkiye'de 20 dolar olmuş"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eleştirinin demokrasinin temeli olduğunu belirterek, Çorum'da bir esnafın 'durumumuz kötü, esnaf kan ağlıyor, siftah yapamadım, fiş kesemedim' dediği için Maliye Bakanlığı yetkililerinin denetime geldiğini ve ceza kesildiğini söyledi. Çömez, "Esnafımız Mehmet Şimşek'e diyor ki, 'önce ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, sonra esnafla uğraşın'. Bunun neresi suç? Feryat eden bir esnaf kardeşimiz, satış yapamamış kime derdini anlatsın. Apar topar emniyeti göndermek, adamı almak, ifadesini almak... Siz böyle bir Türkiye vaadiyle mi iktidara geldiniz? Hakikaten gerçeklikten kopmuşsunuz. İnsanlara kulak kabartın, eleştiriden korkmayın" dedi.

Çömez, "Türkiye'nin en temel problemi gıda enflasyonudur. Bunun sebeplerinin başında da girdi maliyetleri var. Bunlarla ilgili 23 yıldan beri yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmadınız bugün çiftçi kan ağlıyor. Avrupa'da 14- 15 dolar olan et Türkiye'de 20 dolar olmuş. Birçok gıda Avrupa fiyatlarını geçmiş durumda" dedi.

Gübre fiyatlarının son 5 yılda 10 kat arttığını belirten Çömez, "Bunun sebebi iktidara gelir gelmez ilk yaptığınız iş gübre fabrikalarını özelleştirmek oldu. İnanılmaz bir rant alanı açtınız. Çiftçi artık tarlasına gübre atamaz duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda Balıkesir'de köylüler bana attıkları gübreden netice alamadıklarını söylediler. Ben bunu anlamakta zorlandım. Tarım Bakanlığı'nın akredite bir laboratuvarı ile görüştüm ve teslim ettim. Gübrelerin önemli bir kısmında ya içeriği değiştirilmiş ya da sahte. Köylüyü, çiftçiyi mahvettiniz. Sizin vazifeniz köylüyü, çiftçiyi korumak değil mi? Raporlar elimde, suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Temelli: "Futboldaki bahis ve şike skandalı ciddi boyutlara ulaştı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, asgari ücrete ilişkin, "Durum o kadar vahim ki şu anda ortalama emekli maaşı 30 bin lira. Açlık sınırı 30 bin liranın üzerinde. Yani en düşük emekli aylığı açlık sınırının 10 bin lira altında. Aslolan tüm emekli aylıklarının düzeltilmesidir. Dolayısıyla en düşük emekli aylığı açlık sınırının üzerine çıkartılmalı ve taban aylığı olarak ele alınarak diğer emekli aylıkları da buna göre düzenlenmelidir. Bu insanların ancak bir nebze nefes almasına neden olabilir. Asgari ücret de açlık sınırının altında. Hala bu rakamları yok sayıp insanları sefalete mahkum etmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Siz bu kaynakları biraz da sermayeden alın emekçiye dağıtın.Bu krizin çözümü adaletli bir toplumdan geçiyor. Dolayısıyla bir an önce gerçekçi düzenlemelere ihtiyacımız var. Acilen bir ek bütçe yapma çağrısını dile getiriyoruz" dedi.

Temelli, "Biliyorsunuz futbolda transfer dönemi, iktidar etkilene etkilene bu işten etkilenmiş transfer çalışmaları yapıyor. Ama futbola baktığında etkileneceği şey bu olmamalıydı. Futbolun içinde bulunduğu kirlilik için bir adım atmalıydı. Futbol, ciddi bir kirlilik içinde. Futboldaki bahis ve şike skandalı ciddi boyutlara ulaştı, Gençlik ve Spor Bakanından hala bir açıklama yok. Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Bu ülkede büyük klüpler yasa dışı bahis firmalarıyla sözleşme imzalamış. Rezaletin boyutu bu denli büyük ama baktığınızda ses çıkıyor çünkü futbol iktidar için önemli bir sektör. Futboldaki bu kirlilik aslında bugün içinde bulunduğumuz adaletsizliğin başka bir yönüdür" ifadelerini kullandı.

Günaydın: "Bu çocukların çalışacakları iş yeri bırakmadınız ki bu projeyi uygulayasın"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gençlerin yaşadıkları sorunların çığ gibi büyüdüğünü belirterek, "85 milyon nüfusumuzun yaş ortalaması 35'i bulmuş durumda. AKP Genel Başkanı bir genç istihdam hamlesi başlatacaklarını söyledi. İlk aydan başlayarak 6 ay sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini söylüyor. Bunu işverenle anlaşarak yapmışsın ama memlekette en önemli istihdam alanlarından olan tekstil Mısır'a kaçıyor, otomotiv yan sanayi Fas'a kaçıyor. Yani bu çocukların çalışacakları iş yeri bırakmadınız ki bu projeyi uygulayasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenecek günlük cep harçlığını bin 375 lira olarak duyurmasına ilişkin ise Günaydın, "Genç arkadaşlarımıza açık bir çağrı yapmak istiyorum; takip edin. Size AKP günde bin 375 lira harçlık verecek mi? Harçlığı alanla da bana harçlık marçlık gelmedi diyenler de bize ulaşsın. Böylece ak ve karayı ortaya çıkartalım hep birlikte" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yatıp kalkıp iftiralar atıyorsunuz. 2019'da İstanbul Belediyesini CHP kazandığında sıfır yurt vardı. Bugün her türlü engellemenize rağmen 2025 yılında yurt sayımız 16'ya çıktı, yurt kapasitemiz de 6 bin 232'ye çıkmıştır. 2019'da gelir gelmez sıfır burs veriyordunuz biz 3 bin 200 lira burs vermeye başladık. Bugün 100 bin öğrenciye kişi başına 20 bin lira burs veriyoruz. İBB'deki iktidarımızda 388 bin öğrencimize 4,5 milyar TL burs verdik. Bu filmin fragmanıdır, film yakında gelecek" dedi.

Yenişehirlioğlu: "2025 irade ve eserle kazanılan bir yıl olarak kayda geçti"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Turhan Çömez'in sahte gübreye ilişkin sunduğu belgelerin takipçisi olacağını söyledi.

Yenişehirlioğlu, "2025 yılı Türkiye için sınavlarla yoğrulan ama irade ve eserle kazanılan bir yıl olarak kayda geçti. Deprem bölgesinin ihyası, milletimize verdiğimiz sözün gereğini yerine getirdiğimiz en güçlü başlıklardan birini oluşturdu. 455 bin afetzede ailemizin yuvasına kavuşması, güvenin inşaata dönüşmüş halidir. Bu şehirleri ayağa kaldırmanın ötesinde vatandaşlarımızın geleceğe dair umudunu güçlendiren bir sürecin adıdır. Aynı yıl içinde merkezi yönetim bütçemiz gazi Meclis'te olgun bir müzakereyle kabul edilmiş, milletin refahını önceleyen bir çerçevede yürürlüğe girmiştir. AK Parti her bütçeyi olduğu gibi 2025'i de insan odaklı bir perspektifle ele almış; üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen bir kalkınma rotasında kararlılıkla ilerlemiştir" dedi.