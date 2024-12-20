Saadet Partili Bülent Kaya: Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin - Son Dakika
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Saadet Partili Bülent Kaya: Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin

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Saadet Partili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK borçlarına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan'a yaptığı 'silkeleme' çağrısına değinerek, "Belediyeleri silkeleyip silkelememek sizin takdirinizde. Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin. Ama şu gariban milyonları silkelemekten vazgeçin" dedi.

20.12.2024 20:38  Güncelleme: 01:40
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerine görüşmeler devam ediyor.

"TBMM'NİN BÜTÇEYİ DENETLEME YETKİSİ GİT GİDE DAHA DA AZALIYOR"

Görüşmelerde söz alan Saadet-Gelecek Grubu Başkanvekili Bülent Kaya, "Plan Bütçe Komisyonu ile Kesin Hesap Komisyonu'nun ayrı ayrı çalışılması gereken bir süreç olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamentonun bütçe yapma yetkisi ortadan kaldırılmıştı ama Sayıştay uygulamalarıyla maalesef TBMM'nin bütçeyi denetleme yetkisi git gide daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

"SAYIŞTAY RAPORLARI SANSÜRLÜ GELDİ"

Sayıştay'ın denetleme görevini yerine getiremediğini belirten Kaya, "Sayıştay raporlarının sansürlü gelmesi, Plan Bütçe Komisyonunda yeterince tartışma imkanının olmaması, muhalefetin usül tartışmasına dair tekliflerinin reddedilmiş olması, Sayıştay raporlarının şeffaflığa aykırı şekilde sunulmuş olması, Sayıştay'ın da iktidarın bütçesini denetlemesini ortadan kaldırmıştır" dedi.

"ÜLKE YOKSULUN HER GÜN YOKSULLAŞTIĞI BİR SÜRECE DOĞRU GİDİYOR"

"Türkiye yoksulun her gün yoksullaştığı zenginin her gün zenginleştiği bir sürece doğru gidiyor. Hatta o kadar kötüleşti ki orta gelir diye bir şey kalmadı" diyen Kaya, "Bunun doğal bir süreci olarak gelirin, refahın ve büyümenin adil bir şekilde bölüşülemediği bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2024'ün büyüme rakamlarına baktığımızda son üç çeyrekte bir önceki çeyreğe göre büyüme rakamları düşen bir Türkiye var. Bu ne demek? Ülke ekonomisinin resesyon yani durağan döneme girdiğini tarif ediyor. Kötü günler geride kaldı diyordunuz ya daha kötü günler bizi bekliyor demek" şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNEN İNSANLAR EV KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR"

Asgari ücretin yaygın hale geldiğini, enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü dile getiren Bülent Kaya, şunları söyledi: "Asgari ücret Türkiye'de yaygın olarak bir ücret haline geldi. Asgari ücretin rakamından ziyade satın alma gücündeki düşüklüğün ve asgari ücretle geçinen insanların ev kiralarını ödemekte zorlandığı Türkiye ile karşı karşıyayız. Enflasyonist ortamda yılda 2 kere arttırılan asgari ücretin 2024 yılının Ocak ayında sadece bir kez arttırıldığını gördük. Ekonomi iyiye mi gidiyor? Hayır. İktidarın ocak ayında biraz daha az temmuz ayında biraz daha asgari ücrete zam yaparak asgari ücretliyi enflasyona karşı koruması gerekirken 31 Mart'ta iktidar sağlıklı bir sonuç alabilsin diye 1 Ocak'ta biraz daha fazla arttırılarak sandık sonuçlarına yansıtılması istendi."

"BU BÜTÇEYLE ZENGİNİ KAYIRIYOR, VATANDAŞI SİLKELİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" diye talimat verdiğini hatırlatan Kaya, "Siz bu bütçeyle zengini kayırıyor, vatandaşı silkeliyorsunuz. Belediyeleri silkeleyip silkelememek sizin takdirinizde. Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin. Ama hiç olmazsa şu gariban milyonları silkelemekten vazgeçin. Bu bütçenin zenginden alınıp fakirin gelir dağılımının düzeltildiği bir bütçeye evrilmesini temenni ediyor ve bu bütçeye de veto edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Saadet Partili Bülent Kaya: Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Dış Politika, Selçuk Özdağ, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partili Bülent Kaya: Silkeleyecekseniz parti ayırmadan herkesi silkeleyin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nuri Varol:
    secim zamanı bu halk akp yi öyle bir silkeleyecekki . 1 2 Yanıtla
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