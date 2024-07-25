TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik: İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu'na Tepki - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik: İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu'na Tepki

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TBMM Genel Kurulu'nda vergi kanun teklifi görüşmelerinde İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirileri üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'u kapattı.

25.07.2024 04:45
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, vergi kanun teklifinin görüşmelerinde ikinci kez gerginlik yaşandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Parti'li ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu arasında arbede yaşandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'u kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yedinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, partisinin önergesi üzeri konuştu.

Türkoğlu, "Milletin ümüğüne adeta sazan sarmalı yönetimiyle çöktüğünüz için bugünlerde ilahi adalet sizi adeta tokat manyağına çevirdi. İkide bir tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalıyorsunuz. İlahi adalet önce nas var nas diyip sonra dünyanın faiz rekoru kıran iki ülkesinden biri olmanın sahibi yaptı sizi... İlahi adalet 'hırsız' dediğinize hazineyi, 'zürriyetsiz' dediğinize ittifakı teslim etmeniz. 'Aptal olma' diyerek skandal bir mektupla tehdit edene de bin yıllık Türk devletinin onurunu çiğnetmenizdir. En kötüsü de gerçek adalete rahmet okutan firavunun adaletsizliğinden medet ummaya mahkum edilmenizdir" diye konuştu.

Selçuk Türkoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti'nin önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AKP sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

Arbade yaşandı

Türkoğlu yerine geçtiği sırada, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile arasında tartışma yaşandı.başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri ve iktidar milletvekilleri arbedeyi ayırmaya çalıştı. Türkoğlu bazı milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı.

Aranın ardından Türkoğlu Genel Kurul'a girdi, MHP'li Akçay arasında tekrar tartışma yaşandı. Bazı MHP'li milletvekillerinin Türkoğlu'nun üzerine yürüdüğü görülürken, Türkoğlu, araya giren milletvekilleri tarafından Genel Kurul'dan çıkarıldı.

Türkoğlu'na "uyarma cezası"

Genel Kurul bu sırada çalışmasına başlayamadı. Bekir Bozdağ, Türkoğlu'na içtüzük gereği sükuneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle "uyarma cezası" verdi. Bozdağ, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Genel Kurul'da görüşülen vergi kanun teklifinin 7 maddesi kabul edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Gerginlik: İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu'na Tepki - Son Dakika

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