TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti ve Dem Partililer Arasında 'Terörist' Tartışması - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti ve Dem Partililer Arasında 'Terörist' Tartışması

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TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında 'terörist' tartışması yaşandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için ‘başka bir terörist başı’ demesi üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu kürsüye gelip, acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar. Selahattin Demirtaş’a terörist demek, senin haddin değil. Bugün ne olursa olsun, bu ülkede artık barışa dair konuşma başlamıştır. Bu konuşmaya engel olamazsınız. Sizin gibi provokatörler tabii ki çıkacak. Eline benzin bidonunu alıp ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak. Ama buna müsaade etmeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

23.10.2024 21:56
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında 'terörist' tartışması yaşandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için 'başka bir terörist başı' demesi üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu kürsüye gelip, acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar. Selahattin Demirtaş'a terörist demek, senin haddin değil. Bugün ne olursa olsun, bu ülkede artık barışa dair konuşma başlamıştır. Bu konuşmaya engel olamazsınız. Sizin gibi provokatörler tabii ki çıkacak. Eline benzin bidonunu alıp ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak. Ama buna müsaade etmeyeceğiz" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından İYİ Parti ve DEM Parti grubu arasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden 'terörist' tartışması yaşandı.

Saadet Partisi'nin TUS kontenjanlarının belirlenme süreçlerinin şeffaflık ve bilimsel verilere dayalı olup olmadığının araştırılmasına ilişkin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, şöyle konuştu:

"Bugün, Türk milleti olarak tarihimizin en karanlık günlerinden birini yaşıyoruz. Ne yazık ki gazi Meclis'imizde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarının dahi cesaret edip dile getiremediği sözleri işitiyor, milletimizin geleceğiyle kumar oynanmasını kahrolarak izliyoruz. Bu nasıl bir akıl tutulması, eksen kayması? Bu akıl almaz teklifi yıllarca terörle mücadelede en sert ifadeleri kullanan, milliyetçiliği her fırsatta vurgulayan, yıllarca peşinden koştuğumuz, uğruna kavga verdiklerimiz yapıyor.

"Tek başımıza kalsak dahi o caninin Meclis'te konuşmasına cesedimiz çiğnenmeden müsaade etmeyeceğiz"

Bir yandan milletin aklıyla alay eder gibi bebek katilini Atatürk'ün Meclisi'nde konuşturmayı önerme gafletinde bulunanlar, diğer yanda başka bir teröristbaşını Edirne'de ziyaret edip aldığı icazet ile yetmezmiş gibi utanmadan 'El yükselttim' diyerek kendince iki milletli devlet ikramında bulunup soluğu Diyarbakır'da alanlar… Bu devletin asıl sahiplerinden olan Kürt vatandaşlarımıza ne ikramında bulunuyorsunuz? İYİ Parti olarak bizler bu rezalete geçit vermeyeceğiz. Tek başımıza kalsak dahi o caninin Meclis'te konuşmasına cesedimiz çiğnenmeden müsaade etmeyeceğiz. Daha düne kadar terörün bittiğini iddia eden Cumhur İttifakı, bugün pişkinlikle terörist başıyla müzakereyi, tecridin kaldırılarak Meclis'in kürsüsünden seslenmesini öneriyor. Gelin bu ihanete ortak olmayın."

Yaldır'ın sözlerini 'kaba' olarak niteleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Büyük bir acı yaşıyoruz. TUSAŞ'taki şehitlerimize yanıyoruz. Ülke olarak yastayız. Hatip kaba ve yaralayıcı bir dil kullandı. Genel Başkanımızın söylediği çok açık, yalın bir gerçekliktir. O da şudur. Bizim bir tane devletimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti. Bu üniter devletimizin üstüne hepimiz titriyoruz. Bir başka devlet, bu topraklarda söz konusu dahi olamaz. Biz devletimizin yanındayız, arkasındayız" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Turan Yaldır'ın sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Bu ülkede barışa dair konuşma başlamıştır. Bu konuşmaya engel olamazsınız"

"Bu dili kınıyoruz. Bu dil şiddetin, nefretin dilidir. Bu kürsüye gelip, acıların üzerinden siyaset yapmaya devam edenler hala bu dille bu acılardan beslenmek istiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Selahattin Demirtaş'a terörist demek, senin haddin değil. Senin burada yaptığın terör. Bu teröründen beslenmeye devam ediyorsun. Buna izin vermeyeceğiz. Bugün ne olursa olsun, bu ülkede artık barışa dair konuşma başlamıştır. Bu konuşmaya engel olamazsınız. Bu tartışmalar, milletin beklediği şekilde mutlaka amacına ulaşacaktır. Sizin gibi provokatörler tabii ki çıkacak. Eline benzin bidonunu alıp ateşin üzerine dökmeye gidenler olacak. Ama buna müsaade etmeyeceğiz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Sezai Temelli'nin sözlerine şöyle cevap verdi:

"Terörü bu kürsüye hakim kılamayacaksınız"

"Partimizin bir milletvekili, saygın bir şekilde, partimizin ve şahsının görüşlerini yüce Meclis'in çatısı altında paylaşmıştır. Kendisine bu kadar ağır ifadelerle yüklenilmek, kendisine provokatör, kirli bir dil demek Meclis'in çatısına yakışmayacak bir üsluptur. Kendisi son derece samimi, ahlaki ve yurtsever bir karakterle bu Meclis'in kürsüsünden bir teröristin konuşturulamayacağının altını çizmiştir. Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Bir teröristi, terör örgütünü bu Meclis'in kürsüsünde kınayamayan, onla arasındaki bağı kopartamayan bir güruh kalkmış burada bizim milletvekilimize ders vermeye kalkıyor. Şiddetle reddediyorum. Siz terörle aranızdaki bağı keseceksiniz, bu milletin vekili olduğunuzu anlayacaksınız. Terörü lanetleyeceksiniz. Bizim cesedimizi çiğnemeden, bizi buradan yok etmeden hiçbiriniz terörü bu kürsüye hakim kılamayacaksınız. Terör burada hakim olamayacak."

Çömez'in konuşmasının ardından İYİ Parti ve DEM Parti sıraları arasında tartışma çıktı. Çömez, DEM Parti sıralarına yürüdü. Tartışmanın ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edildi.

TBMM Genel Kurulu\'nda İyi Parti ve Dem Partililer Arasında \'Terörist\' Tartışması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti ve Dem Partililer Arasında 'Terörist' Tartışması - Son Dakika

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