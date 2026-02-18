TBMM Genel Kurulu'nda "Zeytin Ağacı" Tartışması... CHP'li Günaydın'dan Ak Parti'li Mete'ye: "Gereğini Yaptık, Sen Rantın Yanında Durmaktan Utan Önce"

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytin ağaçları üzerinden başlayan tartışma, maden sahaları ve çevre politikaları ile devam etti. AK Parti'li Kadem Mete ile CHP'li Gökhan Günaydın karşılıklı suçlamalar yöneltirken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan tartışmaya müdahale etti. CHP'li Günaydın, "Yanlış yapan adamı Kadem Mete konuştuğu için değil, biz saptadığımız için gereğini yaptık. Biz bugün de yarın da ağacın, toprağın yanında durmaya devam edeceğiz. Sen rantın yanında durmaktan utan önce" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine görüşmelerin yapılması planlanıyor.

Meclis Başkanvekili Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele hakkında konuştu. "Bireysel ve toplumsal şiddetteki artış artık tahammülleri aşacak bir noktaya doğru hızla geliyor. Hepimizin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor" diyen Yönter, konuya ilişkin hazırladıkları kitapçığı siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile paylaştı.

"Ali Cengiz oyunlarıyla vekalet vererek kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?"

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete konuşmasında, "Muğla'nın Milas ilçesinde CHP İl Başkanı, yine CHP Milas Belediyesi'nde müdür olarak görev yapan damadına verdiği vekalet ile kendi arazisindeki zeytin ağaçlarını katletmiştir. Biz de vekalet verilmiş olmasının cezai ve vicdani sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını ifade ettik. Ancak CHP'nin, üstelik hukukçu kimliği taşıyan Muğla milletvekilleri bizleri iftira ile suçlayarak özür dilemeye davet etmişlerdir. Öte yandan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Milas'ta düzenlediği mitingde zeytin ve çevre hassasiyeti üzerine konuşmalar yapmış ama kendi teşkilatının hatasından bahsetmeyerek yaman bir çelişkiye imza atmıştır. Gelinen noktada CHP Milas İlçe Başkanı ve belediyede müdür olarak görev yapan damadının istifalarının alınmış olması olayın kabullenildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Şimdi soruyoruz: Ali Cengiz oyunlarıyla vekalet vererek kimi kandırmaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Muğla'da yanlış işlem yapan ilçe başkanının gereğini Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı yapar"

AK Partili Mete'ye yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Muğla'da madene açılan alanların büyüklüğüne dikkati çekti. Günaydın, şöyle konuştu:

"AKP'nin Muğla milletvekili, ilçe başkanımızın yaptığı bir işleme yönelik duyarlılığını ifade etti. Muğla'da yanlış işlem yapan ilçe başkanının gereğini Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı yapar, yapmaya da devam edecek. Ancak ben kendisine şu gerçekleri hatırlatırım ve o esnada kendisinin ne yaptığını sorarım: Acaba Muğla'da mıydı o esnada? 21 Ocak 2026'da ve 7 Şubat 2026'da MAPEG kararıyla 667 saha ihalesi çıktı. Bunun 35'i Muğla sınırları içerisindedir. 35 maden sahasının toplam büyüklüğü 164 bin dönümdür. Yani bu 23 bin futbol sahası demektir. Orman alanı, tarım alanı ve zeytinliklerden oluşan bu 35 sahada 2 milyondan fazla ağaç kesilecektir. Ne yaptı Muğla milletvekili bunlar ortaya çıkarken, ne yaptı? 2022 yıl sonu verilerini söyleyeyim: İhale, arama, işletme ruhsat alanları toplamı Muğla alanlarının yüzde 68'i. Muğla'nın 12 bin 974 kilometrekare yüzölçümü var. Ruhsatlı alan 8 bin 820 kilometrekare. 1 milyon 235 bin kilometrekare, yani 1,2 milyon futbol sahası büyüklüğündeki alanı ruhsatsız bir şekilde maden alanına açmışsınız. Bunları Resmi Gazete'de yayımlamışsınız. Buraya gelmişsin, burada ilçe başkanının peşine düşmüşsün. Onun peşine biz düşeriz, bizi kendinizle karıştırmayın. Siz önce rantın peşine düşün de göreyim sizi."

AK Partili Mete: "Toprağın üstündeki de devletindir, altındaki de devletindir"

Tartışmanın devam etmesi üzerine AK Partili Mete, "Toprağın üstündeki de devletindir, altındaki de devletindir. Toprağın üzerindeki zeytini devlet taşır, altındaki madeni çıkartır, kamu yararına kullanır. Bunu örnek göstererek şahısların kendi çıkarları için yapmış oldukları bir kabahati, üstelik bunu Ali Cengiz oyunu yaparak yapmalarını nasıl izah edebiliyor, nasıl örnek gösterebiliyor, ben şaşırıyorum. Biz orada bir gerçeği ortaya çıkardık. Dedik ki ilçe başkanınız kendi arazisindeki zeytin fidanlarını katletmiştir. Kendileri bunu kabul etmeyip beni iftira atmakla ve yalan söylemekle suçlamışlardır ve kamuoyundan özür dilemeye davet etmişlerdir CHP'nin milletvekilleri. Ben de elimdeki belgeleri ve video kayıtlarını gösterdim. Bunun üzerine ilçe başkanının ve damadının istifasını almışlardır, yani suçu kabul etmişlerdir" dedi.

CHP'li Günaydın'dan AK Partili Mete'ye: "Muğla ilinin yüzde 68'i maden sahası ilan edilmiş, bunun bir sorunu yok"

Günaydın da "Kadem Mete'yi neyle suçladığımız çok açık. Kadem Mete diyor ki maden firmaları 2 milyondan fazla ağacı keserlerse, 1 milyon 235 bin futbol sahasını tahrip ederlerse sorun yok diyor. Ben milletvekili olarak buna itiraz etmiyorum diyor. Devlet karar vermiş, bunu yapar diyor. Muğla ilinin yüzde 68'i maden sahası ilan edilmiş, bunun bir sorunu yok. Bu 78 ağacın peşine düşmüş. O 78 ağacın üstüne biz ondan önce düşeriz. Yanlış yapan adamı Kadem Mete konuştuğu için değil, biz saptadığımız için gereğini yaptık. Biz bugün de yarın da ağacın, toprağın yanında durmaya devam edeceğiz. Sen rantın yanında durmaktan utan önce." karşılığını verdi.

Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Adan, "Gereğini yapmışlar daha ne yapsınlar. Oradan bağırma. Git yanına konuşun" ifadesini kullandı.