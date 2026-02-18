TBMM Genel Kurulu... Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan: Bu, Milli Parkları Koruma Değil, Milli Parkları Ticarete Açma Kanunu - Son Dakika
TBMM Genel Kurulu... Saadet Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan: Bu, Milli Parkları Koruma Değil, Milli Parkları Ticarete Açma Kanunu

18.02.2026 21:23  Güncelleme: 09:38
Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu, milli parkları koruma değil, milli parkları ticarete açma kanunu" dedi. Yeni kurulacak Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün üç bakanlıktan daha yetkili olacağını savunan Çalışkan, "Yeni kurulacak kurum önerecek, projeyi sunacak, onaylayacak, işletecek; kendisini denetleyecek, kendi yazacak, kendi söyleyecek, kendisi oynayacak, kendisi alkışlayacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Partilerin önergelerinin ardından Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Ramazan ayına girildiğini belirterek, "Ne var ki Ramazan ayında ayın mehabetine uygun çalışma yapmak, milletin iftar sofrasına bir lokma daha katmak için çalışma gibi bir niyet ne yazık ki yok" dedi. Emeklilerin sorunu gündeme geldiğinde iktidar mensuplarının "Bozuk plak gibi tekrar ediyorsunuz" mahiyetinde sözler söylediğini aktaran Çalışkan, çıkarılan kanunların "para, rant, ihale, Sayıştay denetimi dışına çıkmak" odaklı olduğunu savundu.

"Kendi yazacak, kendi söyleyecek, kendisi oynayacak, kendisi alkışlayacak"

Çalışkan, "Maden Yasası, enerji yasası, rezerv alanı yasası, Sayıştay denetimi dışına çıkma yasası, kamu denetiminin kaldırılması, kurumun fona devri, özerklik ilanı; farkında mısınız değişik değişik kelimeler kullanılıyor ama tamamı aynı şey; para, nereden para gelecek" ifadelerini kullandı. Paraların "israf, yolsuzluk, ihale, yandaş, faiz" için harcandığını söyledi. Milli Parklar Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan Çalışkan, "Bu, milli parkları koruma değil, milli parkları ticarete açma kanunu" dedi. Yeni kurulacak Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün üç bakanlıktan daha yetkili olacağını savunan Çalışkan, "Yeni kurulacak kurum önerecek, projeyi sunacak, onaylayacak, işletecek; kendisini denetleyecek, kendi yazacak, kendi söyleyecek, kendisi oynayacak, kendisi alkışlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bugün, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, besicilerimizin sorunlarını konuşmalıydık"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ise "Bugün, yine, AKP tarafından getirilen doğa talanına ve ranta hizmet edecek bir teklifle karşı karşıyayız" dedi. Tarımın, çiftçinin ve üreticilerin çözülmesi gereken daha acil sorunları olduğunu belirten Başevirgen, böyle bir teklifin Meclis gündemine getirilmesini "hazin" ifadesiyle değerlendirdi. Başevirgen, "Bugün, çiftçilerimizin, üreticilerimizin, besicilerimizin sorunlarını konuşmalıydık. Ekilen ürünlerin tarlada kalmasını, buna rağmen tarlada ucuz, tezgahlardaki yüksek fiyat farklarını konuşmalıydık" ifadelerini kullandı. "1 trilyon lirayı aşan ve ödenemeyen çiftçi borçlarını, banka kredilerini konuşmalıydık" diyen Başevirgen, buna rağmen milli parkları talana açan ve doğal mirası yönetilebilir bir kaynak haline getirmeyi hedefleyen kanun teklifinin görüşüldüğünü söyledi.

"Kendi batırdıkları bu güzelim ülkenin çaresizliğini ortaya koyan ama bu çaresizlik üzerinden bile rant, kar devşiren bir anlayışla karşı karşıyayız"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kanun teklifine ilişkin "Bu emperyalist, kapitalist, faşist bir uygulamanın son halkalarından biridir" dedi. "Bu ülkede demokrasiyi araçsallaştıran, hukuku araçsallaştıran, özgürlükleri araçsallaştıran, kendi düzenini kuran bir yapıdan siz hiçbir şey bekleyemezsiniz" ifadelerini kullanan Sarıbal, yoksulluk, fakirlik, açlık, sefalet, biat ve korkunun iktidarın temel kavramları olduğunu söyledi. Kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, milli parklar ve diğer kamu kaynaklarının, kamu yararı ve çevre etki değerlendirme raporlarının araçsallaştırıldığını savundu. "Kendi batırdıkları bu güzelim ülkenin çaresizliğini ortaya koyan ama bu çaresizlik üzerinden bile rant, kar devşiren bir anlayışla karşı karşıyayız diyen Sarıbal, teklifin 9 Anayasa  maddesine aykırı olduğunu öne sürdü. Sarıbal, "'Milli' yazmışsınız, 5 bakanlığın görevini bir genel müdürlüğe veriyorsunuz" ifadelerini kullanarak, milli parklar, milli anıtlar, doğal varlıklar ve su kaynaklarının 86 milyon insanın temel hakkı olduğunu söyledi. "Kimsenin bunları yandaşlarına, kendi şirketlerine peşkeş çekme hakkı yoktur" dedi.

CHP'li Akdoğan'dan Mehmet Murat Çalık hatırlatması: İstanbul'a sevk edilmeli

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise kanun teklifi görüşmeleri esnasında söz alarak "Bir konuyu gündeme getirmek isterim. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık İzmir'de cezaevinde. Kendisinin, Mehmet Murat Çalık'ın büyük sağlık sorunları olduğunu herkes biliyor ve 9 Martta İstanbul'da Silivri'de yargılamalar başlayacak. Annesi atıl bir yerde, bir pideci dükkanının üstünde sandalyelerin üstünde sabahtan akşama kadar evladını bekliyor, namazını da orada kılıyor, ibadetini de orada yapıyor. Aile zor durumda, eşi gidiyor, geliyor. Bir an önce Mehmet Murat Çalık İstanbul'a gönderilmelidir. Bir an önce tabii ki tutuksuz yargılanması devam etmelidir. Yüce Meclisimize anımsatmak istedim" diye konuştu.

Genel Kurul, kanun teklifinin 4. maddesi üzerine konuşmalarla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

