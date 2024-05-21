TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan\'daki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Özer, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin her geçen gün güçlenerek kapasitesini genişlettiğini belirtti ve iki ülke arasında eğitim alanında güçlü işbirliklerinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin Türk dünyasındaki ortak üniversite sayısının 3'e çıkacağını ifade etti.

21.05.2024 11:43
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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti.

Özer, TBMM heyetiyle geldiği Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Sınıfları gezen Özer'e, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, okulla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Özer, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "bir millet, iki devlet" şiarıyla her geçen gün eğitimde, ulaştırmada, altyapıda, savunma sanayisinde, kültürde ve turizmde güçlenerek kapasitesini genişlettiğini söyledi.

Özer, Türkiye ile Azerbaycan'ın tüm alanlarda ilişkilerini güçlendirerek çok daha iyi noktalara getireceğini, iki ülke arasında eğitim alanında da güçlü işbirliklerinin olduğunu belirtti.

Yeni eğitim döneminde faaliyete geçecek Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Türkiye'nin Türk dünyasındaki ortak üniversite sayısının 3'e çıkacağını dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Ülkeler arasındaki ekonomik işbirlikleri tek başına yeterli değil. Yeni nesillerimizi ortak kültür, tarih ve coğrafya bilinciyle güçlü şekilde yetiştiremezsek bu ilişkilerin sürdürülebilmesinde çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Ama görüyoruz ki Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok boyutlu şekilde devam ediyor. Bizler de TBMM üyeleri olarak bu ilişkilerin hem eğitim hem kültür hem gençlik hem de spor alanında çok daha güçlü hale gelmesiyle ilgili her türlü desteği vereceğiz."

Özer, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Bakü Atatürk Lisesi ve Bakü Uluslararası Maarif Okuluna da ziyarette bulundu.

Mahmut Özer'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Azerbaycan'daki Türk eğitim kurumlarını ziyaret etti - Son Dakika
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