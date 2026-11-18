Haber: Hilal ACAR - Erva GÜN

(TBMM) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mekke Antlaşması'na ilişkin, "Ne işi var Yemen çöllerinde bizim Mehmetçiğimizin? Biz, Suudi Arabistan'daki hanedanın korunması için Yemen çöllerine asker gönderilmesine karşıyız. Hele hele bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkereyle yetki alınmadan, bu pakt çerçevesinde oldu bittiye getirilmesine kesinlikle karşıyız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

Komisyonda söz alan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, "En iyi ekipmanı almak, en yüksek teknolojiyi satın almak bir orduyu ordu yapmıyor. Bir orduyu ordu yapan insandır. Parayla, bir ayda, bir haftada teknoloji satın alabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri en yüksek teknolojiye sahip olabilir. Ama satın alamayacağınız bir şey var, o da askerinizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlü yapan, askerimizi güçlü kılan şey; deneyimli, sadakatli, inançlı komutanlarımız, subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman çavuşlarımızdır. Dolayısıyla bütçede her şeye kaynak ayrılabilir. Ancak 12 yıldır aynı konuyu konuşuyorsak bir yerde eksiklik var demektir Sayın Bakanım. 12 yıldır astsubaylık tazminatını konuşuyor olmamalıyız" dedi.

ÇAKIRÖZER: NE İŞİ VAR YEMEN ÇÖLLERİNDE BİZİM MEHMETÇİĞİMİZİN?

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazilerin devletten beklentilerinin "bir lütuf değil, haklarının teslim edilmesi" olduğunu belirterek, er gazilerin yapılan yasal düzenlemelere rağmen sorunlarının devam ettiğini söyledi. Kıbrıs ve harp malulü gazilerin çocuklarına yönelik beklentilerin karşılanmasını da talep eden Çakırözer, "Kahraman astsubaylarımızın yıllardır konuştuğumuz tazminat sorunu bir an önce çözülmelidir. Emekli binbaşılar ve astsubayların emekli aylık bağlama oranları diğer emekli personelin seviyesine yaklaştırılmalıdır" dedi.

Çakırözer, ABD ile yürütülen ilişkiler ve savunma sanayii alanındaki gelişmeleri eleştirerek, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmadığını, KAAN projesinde kullanılacak motorların henüz temin edilmediğini ve Türkiye'nin parasını ödediği F-35 uçaklarının teslim edilmediğini belirtti. F-16 modernizasyonu ve Eurofighter tedarikinde de somut ilerleme sağlanamadığını ifade eden Çakırözer, ABD'ye karşı herhangi bir tazminat veya tahkim davası açılmamasını da eleştirerek Türkiye'nin hava savunma kapasitesi açısından ciddi eksikliklerle karşı karşıya olduğunu savundu.

Mekke Antlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakırözer, Suudi Arabistan, Pakistan ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini, savunma sanayisindeki ilerlemeyi, geliştirilen ürünleri ve ihracat potansiyelini olumlu bulduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ama savunma sanayimiz gelişecek diye biz Suudi Arabistan'ın, biz Pakistan'ın risklerini, güvenlik tehditlerini üstlenmemeliyiz. Biz niye Hindistan'ı karşımıza alalım? Biz niye Taliban'ı karşımıza alalım? Onlara saldırı geldiğinde bunu kendimize yapılmış bir saldırıymış gibi kabul edeceğiz ve o güvenlik riskini Mehmetçiğimizle göğüsleyeceğiz. Ne işi var Yemen çöllerinde bizim Mehmetçiğimizin? Biz, Suudi Arabistan'daki hanedanın korunması için Yemen çöllerine asker gönderilmesine karşıyız. Hele hele bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkereyle yetki alınmadan, bu pakt çerçevesinde oldu bittiye getirilmesine kesinlikle karşıyız."

SALICI: F-35'LER YUNANİSTAN'A TESLİM EDİLİYOR, TÜRKİYE'NİN UÇAKLARI NEREDE?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'nin F-35, F-16 Viper ve Eurofighter tedarik süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan'ın F-35 ve F-16 Viper teslimatlarına dikkati çeken Salıcı, şunları söyledi:

"Birincisi F-35'ler. Bu yıl 8 tane F-35'i var hazırlığında ve bu yıl 50'ye çıkacağı, tamamlanacağı konuşuluyor. 2028'den sonra 28 tane daha uçağın teslim edileceği öngörülüyor. Yunanistan'ın F-35'leri 2027'de üretilecek. İlk parti 2028'de teslim edilecek. 8 tane F-35 2029'da Yunanistan'da konuşlanacak. Sonra bu sayının 20'ye çıkacağı ifade ediliyor. Bizde kaç tane F-35 var? Sıfır. Paramız da uçağımız da Amerika'da. Ödemesini yaptık.

İlk S-400'ler alındığı anda Bakanlığınızdan ya da iktidar yetkililerinizden bu ifade edilmedi ama kamuoyunun bildiği bir şey: S-400'leri aldığımız için F-35'leri alamıyoruz. CAATSA ile yaptırımlar geldi, üretici olmaktan çıkarıldık. Öte yandan şimdi de S-400'lerden kurtulmaya çalışılıyor. Soru basit: Kurtulmak istediğimiz bir silahı niye aldık? Madem aldık, şimdi neden kurtulamıyoruz? Aslında cevap da basit, çünkü devretmek için Rusya'nın onayı gerekiyor. Bu da kamuoyuna açıklanıyor, bir gerçek. Ama öbür taraftan siyasette S-400'leri alırken bir bağımsızlık gösterisi yapıldı. Sayın Erdoğan bu alışverişi 'Biz kendi bağımsızlığımızla ilgili kararımızı kendimiz veririz' diyerek savundu. Peki şimdi S-400'lerden kurtulmaya çalışırken aynı bağımsızlık laflarını niye duymaz olduk? Alırken bu bir bağımsızlık kararıydı, verirken bir bağımlılık kararı mı?"

PARLAK: 50 YILDIR SAVAŞA VE SİLAHA HARCANAN TRİLYON DOLARLAR İŞE YARADI MI?

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Çoşkun Parlak, Bakanlığın bütçesindeki artışa ve silah harcamalarına dikkati çekti. Bakanlık bütçesinin geçen yıla göre yüzde 86,2 arttığını belirten Parlak, silah alımına ayrılan kaynağın 300 milyondan 900 milyona çıkarılacağını söyledi. Bakanlığın bütçesindeki artışın enflasyon hedeflerinin oldukça üzerinde olduğunu belirten Parlak, silah alımına ayrılan kaynağın da üç katına çıkarılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığının yüz binlerce personeli ve devasa bir bütçesi var. Sayıştay tüm bakanlıklarda kusur bulurken aynı Sayıştay ne hikmetse tüm işlemlerin doğru yapıldığını iddia ediyor. Hükümet bundan iki ay önce Orta Vadeli Program'ı yayınladı.

Bu programda 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 28,4, 2027 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak açıklandı. Peki Milli Savunma Bakanlığının bütçesi geçen seneye göre ne kadar arttı? Yüzde 86,2. Yani resmi enflasyonu katbekat aşan resmi rekor bir artışla karşı karşıyayız. Bu artışın büyük bir bölümü de silah alımına harcanacak. Bu yıl 300 milyon olan silah harcaması 2027 yılı bütçesinde 900 milyona çıkacak. Bizler bu artışın nedenini merak ediyoruz. Sayın Bakan, bizlere bu artışı veri ve olgularla açıklamalısınız."

Parlak, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçelerini toplam gelirlerinin yüzde 5'ine çıkarmasının halkın ekonomik koşullarını olumsuz etkileyeceğini savundu. Savunma harcamalarındaki artışın halkın cebine yansıyacağını belirten Parlak, şöyle konuştu:

"NATO üyesi olan ülkeler savunma bütçelerini toplam gelirinin yüzde 5'ine çıkardı. Bu, tüm insanlarımızın cebine de yansıyacak. Zaten zar zor geçinen halk daha da yoksullaşacak. Cebinden çıkan para NATO'nun savaş baronlarına gidecek."

Parlak, halkın yoksullaştığı bir dönemde savaş ve silah harcamalarına ayrılan kaynakların sonuçlarını sorguladı. Son 50 yılda savaşa ve silaha harcanan paraların halklar arasındaki düşmanlığı artırdığını, göçlere ve can kayıplarına neden olduğunu ifade eden Parlak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Peki halk bu kadar yoksullaşırken 50 yıldır savaşa ve silaha harcanan trilyon dolarlar işe yaradı mı? İnanın tek bir işe yaramadı. O da halkları daha fazla birbirinden uzaklaştırıp birbirine düşmanlaştırdı. Daha fazla insanın da göç etmesine ve yaşamını yitirmesine neden oldu. Milliyetçi nutuklarla halk bir süre ikna edilebilir; bunun her zaman böyle olmayacağı biliniyor. İnanın hiçbir halkı kimse sonsuza kadar yanıltamaz."

İLHAN: HİÇBİR ŞEHİT YAKINI VE GAZİMİZ EKONOMİK YETERSİZLİKLER NEDENİYLE MAĞDUR EDİLMEMELİDİR

YENİ Parti Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise şehit ailelerine bağlanan aylıkların özellikle anne ve babaların ekonomik güvencesini sağlayacak şekilde iyileştirilmesini, gazilerin maaş ve tazminatlarının yaşam koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istedi. İlhan ayrıca şehit yakınları ve gazilere yönelik ÖTV istisnası, faizsiz konut kredisi, kira ve barınma desteği gibi hakların genişletilmesi, istihdam sorunlarının giderilmesi, çocukların eğitim güvencesinin sağlanması ve sağlık ile rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

İlhan, "Hiçbir şehit yakını ve gazimiz ekonomik yetersizlikler veya bürokratik engeller nedeniyle mağdur edilmemelidir. Bu haklar bir lütuf değil devletin ve toplumun tarihi sorumluluğudur. Dolayısıyla hükümet bütçe yetersizliklerini bahane etmemelidir" dedi.

Muvazzaf personelin maaşlarının görev, sorumluluk ve riskler dikkate alınarak iyileştirilmesi, görev ve operasyon tazminatlarının günün ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten İlhan, astsubayların uzun süredir bekleyen tazminat talepleri başta olmak üzere tüm rütbe ve statülerdeki personelin özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.